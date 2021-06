Todo aquel que esté buscando trabajo en estos momentos en Valencia, no puede dejar de conocer a Page Group. Se trata de una empresa especializada en la selección de personal por sectores. Con más de 40 años de experiencia, Page Group ofrece oportunidades laborales dirigidas a sectores concretos. Su filosofía se basa en poner en contacto a los profesionales y empresas valencianas para facilitar tanto la búsqueda de empleo para los primeros, como la selección de personal cualificado para las segundas. Page Group cuenta en Valencia con sus dos filiales, Page Personnel y Michael Page. Estas consultoras tienen como propósito cambiar la vida profesional de miles de personas y dar un servicio excelente a sus clientes. Para ello, disponen de consultores en Recursos Humanos, los cuales cuentan con un know how concreto para ofrecer el mejor asesoramiento laboral.

Page Group, a través de sus oficinas en Valencia, recluta a personal para sectores como el industrial, eléctrico, alimentación, sanitario, naval, tecnológico o financiero. Para acceder a sus ofertas de empleo, la mejor herramienta es iberempleos.es. El portal de empleo del Grupo Prensa Ibérica sirve de plataforma para la publicación de todas las vacantes que generan tanto Page Personnel, como Michael Page. Incluyendo los filtros personalizados concretos, en este caso por ejemplo, Page Group y Valencia, se desplegarán decenas de oportunidades laborales. En las mismas, encontrarás un link con toda la información necesaria sobre el puesto vacante, así como un enlace para registrar tu candidatura en la misma.

En estos momentos, Page Group cuenta con ofertas de empleo en Valencia para delegados comerciales, técnicos de mantenimiento, electromecánicos, responsables de marketing, programadores, controllers, directores de compras, etc.

A continuación, detallamos cada uno de estos puestos, con una breve descripción con las funciones a realizar, además de los requisitos a cumplir para optar a los mismos.

Page Personnel selecciona:

DELEGADO/A COMERCIAL - SECTOR PAPELERÍA para Valencia

Importante empresa del sector papelería y suministros de oficina precisa incorporar Delegado Comercial.

Tus principales funciones serán:

- Gestión de clientes en la zona asignada (C.Valenciana, Teruel y Albacete)

- Fidelización de los clientes actuales (cadenas, grupos de compra y puntos de venta).

- Formación en nuevos productos.

- Seguimiento de la estrategia comercial y consecución de objetivos.

- Presentación de promociones.

- Gestión de la visibilidad en el punto de venta.

El candidato seleccionado deberá aportar:

- Experiencia mínima de 5 años como comercial gestionando puntos de venta.

- Orientación a clientes y objetivos.

- Experiencia en manejo informático.

- Habilidades comerciales y de negociación.

- Disponibilidad para viajar por la zona asignada.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Delegado Comercial - Sector Papelería en Valencia.

JEFE/A DE EQUIPO DE MANTENIMIENTO ALTA TENSIÓN para Valencia

Reportando al Director de Producción, el candidato seleccionado se incorporará como Jefe de Equipo asumiendo como responsabilidades realizar y/o dirigir trabajos de mantenimiento en subestaciones y líneas eléctricas, centrales de generación e instalaciones industriales eléctricas.

Buscamos un candidato con formación técnica en electricidad, que aporte al menos 6 años de experiencia manteniendo instalaciones eléctricas de alta tensión y 3 años como jefe de equipo de mantenimiento de alta tensión.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe de Equipo de Mantenimiento Alta Tensión en Valencia.

TÉCNICO/A COMERCIAL SECTOR AGROQUÍMICO (H/M) para Valencia

Empresa del sector agroquímico, que opera tanto a nivel nacional como internacional, busca Técnico Comercial.

Funciones del puesto:

- Gestión cartera de clientes.

- Prospección de nuevos clientes.

- Reporte a dirección.

- Establecimiento de la estrategia comercial.

- Realización de demostraciones en casa del cliente.

Se requiere un perfil con formación en ingeniería agrónoma o similar y con experiencia comercial.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico comercial sector agroquímico (h/m) en Valencia.

TÉCNICO/A MECATRÓNICO (H/M) para Valencia

Importante y conocida empresa del sector Alimentario, afincada en Valencia, necesita Técnico/a Mecatrónico.

La persona que se incorpore a la posición de Técnico Mecatrónico (h/m) será la responsable de las siguientes funciones:

- Mantenimiento correctivo y preventivo de maquinaria industrial.

- Mantenimiento eléctrico y mecánico de las líneas de producción.

- Mantenimiento y mejora de la maquinaria e instalaciones de la empresa, así como el montaje de equipos y nuevas instalaciones.

- Ejecutar los planes de mantenimiento correctivo en los equipos e instalaciones de la empresa según los estándares aplicables de la misma.

- Resolver averías, estableciendo medidas de contención para facilitar la continuidad de la producción, analizar a continuación la causa raíz y definir las medidas definitivas para prevenir la recurrencia de la avería.

- Apoyar al responsable de mantenimiento de la planta en la definición y optimización de los planes de mantenimiento correctivo planificado.

- Participar en los diferentes equipos de mejora de la fábrica.

- Sugerir mejoras a los planes de mantenimiento con el objetivo de maximizar la disponibilidad de los equipos al menor coste posible.

Buscamos una persona que aporte:

- Formación en Mecatrónica o título similar (FP, Ingeniería...).

- Al menos dos años de experiencia en mantenimiento Industrial.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico Mecatrónico (H/M) en Valencia.

COMERCIAL TÉCNICO - SECTOR ORTOPEDIA para Valencia

Importante empresa en expansión del sector de la ortopedia, busca Comercial Técnico.

Tus principales funciones serán:

- Visita médica, hospitalaria y cadenas de ortopedia.

- Asesoramiento y formación tanto interna como externa sobre los productos.

- Presentación de los productos en webinars y formaciones.

- Trato con pacientes y con prescriptores.

- Negociaciones.

El candidato seleccionado deberá aportar:

- Formación en ciencias de la salud (Fisioterapia, Ortopedia. Asistencia ocupacional o similar).

- Experiencia en venta consultiva al sector salud.

- Experiencia haciendo formaciones de productos técnicos relacionados con el sector salud.

- Disponibilidad para viajar por la Comunidad Valenciana y Baleares.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial técnico - Sector ortopedia en Valencia.

RESPONSABLE DE MARKETING SUSTITUCIÓN PATERNIDAD para Valencia

Importante empresa multinacional líder en su sector, precisa Responsable de Marketing para cubrir una baja de paternidad.

Se requiere experiencia en dirección de marketing/product manager/category manager de artículos de consumo y venta a Retail. Ideal contar con experiencia en el sector de la jardinería y el bricolaje, así como contar con nivel alto de inglés y dominio del portugués.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de RESPONSABLE DE MARKETING SUSTITUCION PATERNIDAD en Valencia.

OPERATIVO/A DE DOCUMENTACIÓN - NAVIERA para Valencia

Importante Naviera en proceso de expansión necesita incorporar un Operativo/a de documentación.

Tus principales funciones serán:

- Gestión de la documentación necesaria import/export.

- Trato con clientes y resolución de incidencias.

- Tramitar DUAs.

- Información a los clientes sobre el estado de sus cargas.

El candidato seleccionado deberá aportar:

- Experiencia en Naviera gestionando documentación.

- Inglés alto.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operativo de documentación - Naviera en Valencia.

Michael Page selecciona:

ANALISTA PROGRAMADOR NAVISION (H/M) - FULL REMOTE - para Valencia

Las responsabilidades clave de este puesto serán el desarrollo en entornos .NET y C/AL y el desarrollo de informes en Visual Studio. El candidato ideal deberás aportar experiencia en la programación NAV y conos sobre Web Services, SQL y .NET

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Analista programador Navision (H/M) - Full Remote - en Valencia.

CORPORATE CONTROLLER para Valencia

Multinacional líder en su sector precisa Corporate Controller para posición de nueva creación en su sede corporativa en Valencia.

Principales funciones del puesto:

- Realización de estudios de viabilidad (Due Dilligence) de nuevos proyectos (unidades y/o líneas de negocio) para su integración al Grupo.

- Elaboración y análisis de planes de negocio de los distintos proyectos del Grupo.

- Elaboración de presupuestos de las unidades de negocio del Grupo.

- Seguimiento y análisis de desviaciones de los resultados las filiales del Grupo.

­ - Consolidación de presupuestos y forecasts del Grupo.

­ - Definición y seguimiento de Key Performance Indicators.

­- Implantar mejoras en los Sistemas de Información.

- Establecer sistema de control interno en el Grupo: Diseño de controles claves y seguimiento de controles.

Se requiere:

- Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Economía o similar.

- Nivel alto de inglés. B2+ y/o C1.

- 3-4 años de experiencia en departamento de control de gestión, reporting, planificación.

­ - Conocimiento avanzado de herramientas informáticas (Excel, Powerpoint)

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CORPORATE CONTROLLER en Valencia.

DIRECTOR DE COMPRAS para Valencia

Dependiendo de la Dirección General, las principales funciones del puesto son las siguientes:

- Definición y puesta en marcha de la política de compras de la compañía.

- Establecimiento de los mecanismos de evaluación, aprobación y homologación de los proveedores.

- Negociación de precios y plazos de entrega.

- Controlar la calidad de los productos.

- Realización del seguimiento al proceso de compras en base a indicadores.

- Velar por la mejora continua en la innovación y desarrollo de nuevos productos.

- Asegurar la correcta distribución y la gestión del stock.

- Gestión del personal del departamento.

Buscamos un perfil que cumpla con las siguientes características:

- Experiencia mínima de 5 años como Director de Compras dentro del sector HORECA (requisito excluyente).

- Muy valorable experiencia en logística y distribución.

- Nivel alto de inglés.

- Disponibilidad para residir en la Comunidad Valenciana

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Director de Compras en Valencia.

DIRECTOR COMERCIAL (SISTEMAS Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN) para Valencia

Empresa fabricante y distribuidor de equipos y componentes de telecomunicación busca Director Comercial.

Funciones:

- Seguimiento y coordinación del equipo comercial.

- Gestión de la cartera de clientes.

- Prospección sectorial y apertura de nuevas cuentas.

- Análisis de mercado y competencia.

Requisitos:

- Experiencia contrastada en el sector de los equipos de telecomunicaciones (Instaladores, almacenistas y distribuidores) y/o sector fotovoltaico.

- Experiencia en la gestión de equipos comerciales a nivel nacional.

- Experiencia >7 años en puestos de Dirección Comercial.

- Valorable inglés alto.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Director Comercial (Sistemas y equipos de telecomunicación) en Valencia.

HR BUSINESS PARTNER para Valencia

Importante empresa multinacional precisa incorporar HR Business Partner en Valencia.

Principales funciones del puesto:

- Garantizar el correcto reclutamiento y selección en tiempo, cantidad y forma en los centros de trabajo bajo su responsabilidad.

- Asegurar la ejecución de todos los programas de formación y planes de desarrollo de acuerdo a los estándares definidos por la Compañía de los centros bajo su responsabilidad.

- Garantizar un alto nivel de motivación y compromiso en los centros bajo su responsabilidad (EOS, Together). Implementación de los planes de cercanía y planes Together.

- Implementará todas las políticas y procedimientos relativos al área de Com&Ben.

- Asegurar una gestión proactiva de las relaciones laborales en los centros asignados (negociación acuerdos de centro, gestión de relaciones con el comité en colaboración con su equipo).

- Realización y seguimiento de los planes de HR de centro y de los planes de comunicación e influencia.

- Participará activamente en todas las propuestas comerciales. BCAs aportando la información necesaria y de valor añadido para cualquier tender, renovación, cierre y resto de negociaciones asegurando una implantación rentable y con buen nivel de engagement. Realización de "due diligence".

- Contribuir en la consecución de los objetivos en materia de MA siguiendo las políticas y directrices marcadas por la organización.

- Contribuirá en el proceso de comunicación e implementación de los procedimientos y procesos específicos que se deriven de la implantación del sistema Integrado de Gestión.

- Contribuirá junto con el equipo en el proceso de auditoría, analizando las posibles no conformidades y estableciendo planes de acción para dar una respuesta a las mismas.

- Liderar y gestionar el equipo de HR Sites de su zona de influencia.

- Colaborar con el resto de áreas tanto funcionales como de negocio en las diferentes funciones tareas.

- Relación con stakeholders: Gerentes de centro, Directores de Unidad de Negocio y Funcionales, Representantes sindicales y mandos intermedios y áreas funciones.

Se requiere:

- Al menos 5 años de experiencia en roles similares dentro de entornos multinacionales.

- Amplio conocimiento en todas las áreas de HR (Comp&Ben, IR, Payroll, Recruitment, Learning, Development).

- Formación superior, máster en HR, liderazgo y comunicación , capacidad de influencia, visión estratégica como un nivel de ingles alto.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de HR Business Partner en Valencia.