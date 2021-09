Las ofertas de empleo en Valencia de este lunes traen consigo decenas de oportunidades laborales para los perfiles profesionales más variados. Desde operarios/as, hasta técnicos/as, ingenieros/as e informáticos/as, pasando por comerciales o peones de almacén pueden encontrar trabajo en este artículo. En las siguientes líneas detallamos las bases y requisitos para optar a todas y cada una de las vacantes.

OFERTAS DE EMPLEO EN VALENCIA

GRUPO IMAN selecciona:

OPERARIO/A para Xàtiva

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Desde Iman Temporing Almussafes estamos seleccionando para una importante empresa dedicada a la serrería, a la fabricación de palets.

Funciones:

- Alimentar la máquina.

- Mantener la zona de trabajo limpia y ordenada.

- Apilar materiales.

- Carga y descarga.

- Controlar/organizar el material.

Se ofrece:

- Aprendizaje continuo.

- Buen ambiente laboral.

- Trabajo continuo.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de 53301 - OPERARIO/A en Xàtiva.

GRUPO CRIT ESPAÑA selecciona:

TÉCNIC@ INDUSTRIAL DESEMPLEAD@ VALENCIA

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Desde Grupo Crit estamos buscando para una importante empresa multinacional especializada en transporte vertical (ascensores) personas con perfil de Técnic@ (sector industrial) para su sede de Valencia.

Las funciones a desarrollar serían:

- Funciones técnicas en área de postventa (gestión servicio postventa; organización de rutas del equipo de mantenimiento; coordinación de los técnicos de mantenimiento de la zona).

- Funciones técnicas en área de venta: supervisión de obra; velar por la ejecución de instalaciones nuevas; medición de huecos de ascensor en obra; velar por que estén todos los materiales necesarios para la instalación del ascensor; planificación de montaje y seguimiento de la ejecución e instalación del montaje.

Est@s candidat@s se incorporarán a un proyecto innovador dentro de un programa de apoyo a personas que han tenido una pausa en su carrera laboral en los últimos 3 años (o incluso los últimos 10 años) debido al cuidado de familiares o dependientes y que quieran volver a incorporarse al ámbito laboral.

Esta empresa busca ofrecer un proyecto donde estas personas pueda desarrollarse profesionalmente, comenzando inicialmente en un programa de formación de 6 meses al inicio de la incorporación y a partir de estos 6 meses incorporación directa al puesto de trabajo. La posición es totalmente estable, en la que podrás desarrollarte. La incorporación se realizará el 15 de octubre.

Buscamos personas con talento y ganas de volver a trabajar, que encuentren en una compañía sólida y de confianza la capacidad de desarrollarse profesionalmente en el mediano y largo plazo.

Necesitamos que las personas que se inscriban en la oferta reúnan los siguientes requisitos:

- Haber tenido una pausa en la carrera laboral en los últimos 3 ó 10 años cuyas causas hayan sido el cuidado de familiares o dependientes, enfermedad o despido por cierre o bajada de la demanda de la empresa.

- Tener estudios superiores (ingeniería o licenciatura).

- Tener experiencia trabajando como técnic@ (valorable en el sector industrial) en empresas internacionales.

- Valorable tener un buen nivel inglés, al menos B2.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnic@ Industrial Desemplead@ Valencia.

MECÁNICO/A MAQUINARIA INDUSTRIAL para Paiporta

- 2 vacantes.

- Jornada completa.

Grupo Crit selecciona para la zona de Paiporta un/a MECÁNICO/A DE MANTENIMIENTO EN MAQUINARIA INDUSTRIAL con experiencia de más de 10 años.

Importante empresa de automoción ubicada en PAIPORTA busca incorporar una persona con experiencia en talleres de automoción.

Funciones: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria de la empresa. Industria Alimentaria.

Horario: 12:30-21:30 (1 h comer). Se trabaja un sábado de cada tres.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mecánico/a Maquinaria Industrial en Paiporta.

TÉCNICO/A DE RECURSOS HUMANOS para Valencia

- Jornada completa.

Desde Grupo Crit seleccionamos a un/a Técnico/a de Recursos Humanos para importante empresa ubicada en Alzira.

Funciones y responsabilidades:

- Reclutar y seleccionar candidatos internos y externos para las nuevas posiciones.

- Conocimiento profundo y experiencia en aplicación de toda la normativa vigente legal aplicable en todo lo relacionado con la gestión de los recursos humanos de la compañía.

- Mejora de la comunicación interna de la organización

- Gestión de proveedores y negociaciones con consultoras y ETT’s

- Definición de objetivos y descripción de puestos con el apoyo de los diferentes responsables de área

- Gestión y Administración de Personal en todos sus ámbitos

- Supervisión de contratación (altas/bajas), nóminas y seguros sociales

- Implantación de herramientas informáticas para la evaluación del desempeño y otras áreas

- Creación de políticas de desarrollo, formación y planes de carrera

- Reporte periódico del desarrollo de su actividad. Asistencia a reuniones con Dirección de la Compañía

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de Recursos Humanos en Valencia.

COMERCIAL INDUSTRIAL DESEMPLEAD@ VALENCIA

- 2 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Desde Grupo Crit estamos buscando para una importante empresa multinacional especializada en transporte vertical (ascensores) personas con perfil de Comercial (sector industrial) para su sede de Valencia.

Est@s candidat@s se incorporarán a un proyecto innovador dentro de un programa de apoyo a personas que han tenido una pausa en su carrera laboral en los últimos 3 años (o incluso los últimos 10 años) debido al cuidado de familiares o dependientes y que quieran volver a incorporarse al ámbito laboral.

Esta empresa busca ofrecer un proyecto donde estas personas pueda desarrollarse profesionalmente, comenzando inicialmente en un programa de formación de 6 meses al inicio de la incorporación y a partir de estos 6 meses incorporación directa al puesto de trabajo. La posición es totalmente estable, en la que podrás desarrollarte. La incorporación se realizará el 15 de octubre.

Buscamos personas con talento y ganas de volver a trabajar, que encuentren en una compañía sólida y de confianza la capacidad de desarrollarse profesionalmente en el mediano y largo plazo.

Necesitamos que las personas que se inscriban en la oferta reúnan los siguientes requisitos:

- Haber tenido una pausa en la carrera laboral en los últimos 3 ó 10 años cuyas causas hayan sido el cuidado de familiares o dependientes, enfermedad o despido por cierre o bajada de la demanda de la empresa.

- Tener estudios superiores (ingeniería o licenciatura).

- Tener experiencia trabajando como comercial (valorable en el sector industrial) en empresas internacionales.

- Valorable tener un buen nivel inglés, al menos B2.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Comercial Industrial Desemplead@ Valencia.

PAGE PERSONNEL selecciona:

TÉCNICO COMERCIAL - AUTOCONSUMO INDUSTRIAL para Valencia

Tus principales funciones serán:

- Prospección de mercado y captación de nuevos clientes.

- Presentación de los productos.

- Negociación de ofertas y seguimiento.

- Fidelización de clientes.

Se ofrece incorporación a empresa estable y salario fijo + variable

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico Comercial - Autoconsumo Industrial en Valencia.

MECÁNICO FRIGORISTA (H/M/D) para Valencia

La persona que se incorpore como Mecánico Frigorista realizará, entre otras, las siguientes funciones:

- Montaje de instalaciones frigoríficas, especialista en montajes y puestas en marcha de instalaciones en supermercados.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mecánico Frigorista (h/m/d) en Valencia.

RESPONSABLE DE MARKETING ESTRATÉGICO para Valencia

El perfil deberá de realizar:

- Creación y ejecución de estrategias de marketing para llegar a clientes potenciales.

- Creación, desarrollo, ejecución y optimización de campañas de marketing en Facebook, Intagram, Linkedin, GoogleAdwords y otros canales online.

- Manejo intermedio de WordPress.

- Diseño de creatividades gráficas mediante software de edición de imagen.

- Maquetación básica de vídeos.

- Llamadas de concertación de citas con leads.

- Diseño, coordinación y ejecución de estrategias de marketing offline, eventos y acciones con colectivos y colaboradores.

- Diseño de estrategias de marketing, supervisión y colaboración en su ejecución para clientes de la empresa.

- Formación, mentorización y consultoría de marketing para clientes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable de Marketing Estratégico en Valencia.

MICHAEL PAGE selecciona:

SENIOR JAVA DEVELOPER SPRING - VALENCIA - REMOTE

Tasks:

- The position will require the developer to move around every layer of the project.

- The project is developed mainly in Java, around many other different open source frameworks.

- The primary focus will be on the backend aspects of the project, so a wider range of backend skills and experience is highly desirable for this role.

Required skills

- Minimum 5 years software development experience.

- Fluent in English, both spoken and written.

- Java - Spring.

- Experience working in MVC projects.

- Quality-oriented, self-motivated, fast learner.

- Linux.

- Relational databases, preferably PostgreSQL.

- Some familiarity with Jooq or similiar ORM alternatives.

- Familiarity with Java open source ecosystem.

- Test automation.

- Solid experience with Git.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Senior Java Developer Spring - Valencia - Remote.

JEFE DE PRODUCCIÓN (H/M/D) para Valencia

Reportando a Dirección, la persona seleccionada como Jefe de Producción (h/m/d) se encargará de:

- Planificar la producción del área en base a pedidos y garantizar el correcto nivel de aprovisionamiento necesario.

- Gestionar la producción para garantizar el cumplimiento de los objetivos en base a criterios de calidad, tiempo y coste.

- Coordinar al equipo humano así como detectar necesidades formativas.

- Detectar oportunidades de mejora e implementar nuevos métodos de trabajo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe de Producción (h/m/d) en Valencia.

Lactalis PULEVA selecciona:

RESPONSABLE DE NEGOCIO CHUFA para Valencia

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

En Lactalis Puleva estamos buscando a una persona que quiera unirse a nuestro equipo como responsable de negocio chufa. La persona que se incorpore trabajará entre Valencia y Granada dónde desarrollará las siguientes funciones:

- Realizar seguimiento de los proveedores en campo: cantidades de chufa disponibles, rendimiento de la producción, plagas, etc.

- Inspeccionar los procesos de lavado, secado y seleccionar los proveedores para asegurar la calidad en los procesos.

- Controlar los estándares de calidad en la chufa de forma periódica en los almacenes de los proveedores: muestreo y análisis, validación y trazabilidad, gestión de la no calidad y rechazos.

- Gestionar la compra de la chufa, negociando el volumen de compra y precios.

- Establecer el modelo de pagos en función de la calidad de la chufa.

- Gestionar los contratos de compra así como el calendario de envíos.

- Dar soporte a los equipos comerciales y de desarrollo de negocio.

- Dar soporte a las áreas de supply chain, industrial y calidad.

- Representar a la marca Chufi en actos administrativos así como participar activamente en las relaciones institucionales de la marca siendo vocal del Consejo Regulador de la Denominación de Origen.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable de negocio chufa en Valencia.

ACCESS GESTION INTEGRAL DE EMPLEO / Valencia selecciona:

PEON/A ALMACÉN FRUTA Y VERDURA para Massanassa

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Peon/a Almacén Fruta y Verdura en Massanassa.

NORD JOB ETT selecciona:

ADMINISTRATIVO COMERCIAL MEDIA JORNADA DE TARDES para Valencia

- Contrato indefinido.

- Jornada parcial - tarde.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ADMINISTRATIVO COMERCIAL MEDIA JORNADA DE TARDES en Valencia.

International school selecciona:

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO COLEGIO para Valencia

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de TECNICO DE MANTENIMIENTO COLEGIO en Valencia.