Valencia se encuentra sumida en su semana grande por excelencia. Después de dos años duros de pandemia, la ciudad vuelve a surgir de entre las cenizas, nunca mejor dicho y entre su esplendor destaca el aumento de ofertas de empleo como podrás comprobar en esta selección que hemos realizado. Entre las más de 2.360 oportunidades activas en este momento hemos destacado estas 10. En ellas se seleccionan 20 personas para conserjería de hoteles, electromecánicos, peluqueros/as para Noruega, chófer repartidores, administrativos, operarios y comerciales con interesantes beneficios. ¿Cuál es tu oferta para celebrar en Fallas?

CONSERJE CON INGLÉS - VALENCIA - ADECCO

Se trata de un puesto de trabajo de conserje en una residencia de estudiantes en el centro de Valencia. Es perfecto si buscas un trabajo para compaginar con estudios, proyectos personales y otros trabajos. La duración estimada del contrato se prevé de unos 2 meses, iniciando en mayo hasta el 31 de julio previsiblemente. Queremos incorporar a 20 personas para control de acceso al edificio, atención presencial y telefónica a estudiantes, mantener el orden y limpieza de las instalaciones y vigilar que se cumpla la normativa de convivencia en el edificio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Conserje con Inglés - Valencia.

ELECTROMECÁNICO (H/M) para Algemesí - EUROFIRMS

Empresa del sector alimentación busca un/a electromecánico/a orientada a la parte eléctrica para trabajar en un matadero de aves en Algemesí y realizar las siguientes tareas: reparación de maquinaria, mantenimiento preventivo y correctivo, establecimiento de parámetros y otras tareas asociadas al puesto.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Electromecánico (H/M) en Algemesí.

10 PELUQUEROS/AS PARA NORUEGA para Valencia

La cadena de peluquería más grande de Noruega está contratando peluqueros/as talentosos para trabajar en Noruega que sepan cómo llamar la atención de sus clientes. Buscamos candidatos que compartan pasión por el cabello, combinado con un alto servicio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Peluqueros/as para Noruega en Valencia.

OPERARIO/A TRIA - PICKING PLANTA RECICLAJE para Sollana - GRUPO IMAN

Estamos seleccionando operario/as de tría/picking para una importante empresa a nivel internacional del sector del reciclaje. Sus funciones serán: separación y selección de materiales, tría de metal y plástico.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de OPERARIO/A TRIA - PICKING PLANTA RECICLAJE en Sollana.

ADMINISTRATIVO/A DE SOPORTE TÉCNICO/A CON SAP para Riba-roja de Túria - ADECCO

En este proyecto formarás parte de una plantilla experimentada, cercana, cualificada y comprometida, que te acompañará y guiará, para que tu proceso de adaptación sea mucho más fácil. Además de, ayudarte en todo lo que necesites para que puedas alcanzar el éxito en tu posición. Podrás disfrutar de todos los fines de semana libres, ya que sólo trabajarás de Lunes a Viernes de 8 a 17 horas con los descansos establecidos en la ley.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de 46360 Administrativo/a de soporte técnico/a con SAP en Riba-roja de Túria.

CHOFER-REPARTIDOR para Albuixech - DISVALMARQ

Empresa líder en el sector de la distribución, precisa chofer-repartidor con Carnet C y CAP para reparto de bebida por locales de hostelería y ocio nocturno.

Se requiere carnet C mas CAP y se valorará el manejo de carretilla .

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Chofer-repartidor en Albuixech.

OPERARIO/A PULPISTA para Sollana - GRUPO IMAN

Estamos seleccionando Operarios pulpistas para una importante empresa a nivel internacional del sector del reciclaje.

Se ofrece contrato eventual con posibilidad de larga duración, horarios rotativos de mañana, tarde y noche y buen ambiente laboral.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de OPERARIO/A PULPISTA en Sollana.

ADMINISTRATIVO/A DE BASCULA para Sollana - GRUPO IMAN

Desde IMAN Temporing Almussafes estamos buscando un Administrativo/a de báscula para una importante empresa ubicada en la zona de la Ribera Baja.

Se requiere ser polivalente, dinámico/a y organizada/o, disponer de experiencia como administrativo/a de báscula durante al menos 1 año, utilización de excel a nivel usuario y vehículo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ADMINISTRATIVO/A DE BASCULA en Sollana.

COMERCIAL ALIMENTACION (PRE/AUTO VENTA) para Valencia - ADECCO

En esta oferta te proporcionarán todo el material necesario (coche de empresa, iPad y uniforme) para que puedas realizar tu trabajo eficientemente. Además, los primeros días de tu incorporación recibirás formación de la mano de un/a compañero/a que te enseñará todo lo necesario para que tengas éxito en tus funciones, y podrás consultar cualquier duda con tu Gestor/a de zona.

Necesitarás tener disponibilidad horaria, aunque dispondrás de un horario flexible porque serás tú quien se organice la ruta asignada de la mejor manera posible para terminar la jornada lo antes posible. Si no vives cerca de la zona asignada y no puedes comer en casa, no te preocupes, dispondrás de dietas para poder comer en un restaurante sin tener que preocuparte de prepararte la comida.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de COMERCIAL ALIMENTACION (PRE/AUTO VENTA) en Valencia.

GESTOR DE EQUIPO para Valencia - NATIONALE NEDERLANDEN

¿Cuál sería tu día a día como Gestor de Equipo? Garantizar la calidad, productividad y satisfacción en los servicios prestados y supervisar la actividad de tu equipo, midiendo sus resultados, planificando el trabajo diario y estableciendo planes de acción.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Gestor de Equipo en Valencia.