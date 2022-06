Facturación, cobros, clientes, proveedores, caja, bancos, compras, etc., sería más fácil preguntar ¿Qué no hace un administrativo?. Son piezas fundamentales en cualquier empresa ya que parte de la organización y el buen funcionamiento de las mismas pasan por sus manos. Con este perfil se postulan candidatos con una formación de FP2 en Administración, Grado o Licenciados. El disponer de idiomas y manejo de herramientas, uso de RRSS y ciertos programas informáticos, así como máster hacen aumentar su cotización al igual que las especialidades a las que pueden optar por sectores, logística, servicios, construcción, RRHH, etc. A continuación vamos a facilitarte algunas ofertas de empleo en Valencia, recientes, dirigidas a personal para tareas relacionadas con la Administración, de forma que puedas inscribirte en las que más de adapten a tu perfil.

OFERTAS DE EMPLEO EN VALENCIA PARA PERFILES DE ADMINISTRACION AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CON SAP ¿Te gustaría trabajar en una empresa donde desarrollar tus conocimientos en administración? ¿Manejas SAP con soltura? En este proyecto, formarás parte de una plantilla experimentada, cercana, cualificada y comprometida, que te acompañará y guiará, para que tu proceso de adaptación sea mucho más fácil. Además de, ayudarte en todo lo que necesites para que puedas alcanzar el éxito en tu posición. Para poder valorar tu candidatura en esta oferta, tendrás que cumplir con los siguientes requisitos: - Experiencia mínima de 3 años utilizando programa SAP. - Capacidad de organización y toma de decisiones. - Conocimientos de facturación y contabilidad. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CON SAP en Sagunto. ADMINISTRATIVA/O CON SAP En Grupo Adecco precisan incorporar un/a Administrativo/a con SAP para temporada de 4 meses de verano para importante cliente del sector químico ubicado en el polígono de Almussafes. Requisitos: - Formación: Ciclo formativo de Grado Superior o equivalente, especialidad de administración. - Experiencia acreditada de un año en puestos similares. - Conocimientos específicos en: SAP, manejo avanzado en Excel, Word, Access y Power Point, sistemas integrales de calidad / medio ambiente / seguridad. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativa/o con SAP (Temporal) en Almussafes. ADMINISTRATIVO/A TRANSPORTE TERRESTRE Empresa internacional dedicada al transporte de productos congelados como frutas frescas, verduras, jugos, lácteos y carnes y pescados frescos y congelados selecciona Administrativo/a para la gestión de documentación derivada del transporte de mercancía por camión. Requisitos: -Flexibilidad horaria. -Dominio del inglés tanto hablado como escrito. -Dotes de comunicación. -Experiencia en carretera. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a Transporte terrestre en Valencia. RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN (CONSTRUCTORA) Empresa promotora/constructora estable en el mercado que se encuentra en proceso evolutivo y de crecimiento busca un Responsable de Administración para la gestión de contabilidad, realización de impuestos, gestión de nóminas y cumplimiento de plazos legales. Requisitos: -Formación en ADE, Empresariales o Económicas. -Experiencia gestionando contabilidad. -Realización de impuestos. -Gestión de nóminas. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable de Administración (Constructora) en Valencia. ADMINISTRATIVO/A DE PEDIDOS Se precisa incorporar Administrativo/a de pedidos para empresa del sector del aluminio para elaboración de presupuestos mediante la utilización de programas de aluminio (GAIA, WINPERFIL, etc.), gestión de pedidos, contacto con el cliente, manejo de redes sociales. Requisitos: - Titulación como técnico en proyectos de edificación o similar (FP Grado medio o Superior). - Experiencia de al menos 2 años en el manejo de programas de aluminio para la realización de presupuestos. - Buenas nivel de Paquete Office. - Persona organizada y resolutiva. - Vehículo y carnet de conducir. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a de pedidos para Valencia (Silla). CONTROLLER SENIOR Importante empresa multinacional del sector de automoción selecciona Controller para la elaboración y seguimiento del presupuesto de la empresa y manejar el proceso de planificación financiera. Requisitos: -Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Económicas o similar. -5 años de experiencia en una posición similar. -Nivel alto de inglés. -Experiencia en el sector de automoción seria un plus. Nivel avanzado de Excel. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Controller Senior en Valencia.