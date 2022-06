Las empresas, consultoras y ETT se afanan por conseguir candidatos para cubrir las ofertas de empleo en Valencia antes de comenzar las vacaciones. Una carrera que cuenta con una semana para dejar preparadas las plantillas no solo para cubrir suplencias, también para comenzar la vuelta con el trabajo hecho. Destacan posiciones como las de electromecánicos, consultores de selección, conductores, pintores, recepcionistas, responsables de líneas y especial atención a candidatos con dominio de inglés, que ofrezcan un servicio técnico de alta calidad al cliente dentro del sector internacional en una empresa multinacional con muchas oportunidades de crecimiento profesional.

Recuerda que si eres empresa o autónomo y buscas personal, puedes insertar tu oferta de empleo para que podamos darte cobertura en todos nuestros medios y conseguir así una importante bolsa de candidatos.

OFERTAS DE EMPLEO EN VALENCIA

ELECTROMECÁNICO/A para Chiva

El proceso de selección se abre para la contratación de un operario/a de mantenimiento-electromecánico/a para empresa del sector alimentación, con experiencia previa de 3 a 5 años, formación GM/GS en electrotécnica o similar, conocimientos en mecánica, electricidad, neumática, hidráulica, electrónica, automatización, robótica, soldadura, operador de calderas, etc. Se ofrece una jornada completa de 40 horas semanales en tres turnos rotativos. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Electromecánico/a en Chiva.

CHOFER C+E

Para una empresa del sector del metal ubicada en la zona de Xátiva se precisa un/a Chófer con carnet C+E para realizar rutas establecidas, así como carga y descarga de mercancías. Se requiere disponibilidad completa e inmediata. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CHOFER C+E ZONA XATIVA.

CONSULTOR/A SELECCIÓN DE PERSONAL

En dependencia directa del gerente de oficina, el consultor/a se encargará de realizar entre otras funciones la gestión íntegra de los procesos de selección asignados, búsqueda activa (base de datos de candidatos Etalentum, publicación en portales de trabajo), criba curricular, entrevista y selección de posibles candidatos/as, elaboración de informes y su presentación a clientes, de candidatos/as, asesoramiento a la empresa cliente, etc. Se ofrece contrato indefinido y horario con entrada y salida flexible. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Consultor/a selección de personal en Valencia.

RECEPCIONIST & MANAGEMENT ASSISTANT

Adecco busca un/a profesional enfocado al área administrativo/a y atención a clientes, con experiencia de 2 a 3 años en puesto similar, nivel de inglés muy alto, exquisita atención al cliente, manejo de SAP e incorporación inmediata. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de RECEPCIONIST & MANAGEMENT ASSISTANT en Puig.

SUPERVISOR/A DE PRODUCCIÓN

Si lo que buscas es un nuevo proyecto profesional y cuentas con experiencia como supervisor/a de producción liderando equipos tienes esta oportunidad para no dejarla pasar. Para ser valorado/a en esta posición, es necesario que seas Diplomado/a o licenciado/a, preferentemente en rama agroalimentaria, experiencia en posición similar de al menos 3 años, nivel B1 inglés, Office nivel avanzado y muy deseable que hayas trabajado anteriormente con SAP. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Supervisor/a de Producción en Carcaixent.

RESPONSABLE DE LINEA

Entre tus funciones estarán las de registrar el personal a su cargo en el sistema informático de gestión y justificar cualquier paro o incidencia en la línea, llevar el control del correcto funcionamiento de las maquinas de su área, hacer el autocontrol y rellenar los partes necesarios para asegurar la calidad del producto, mantener el área de producción en perfectas condiciones de higiene y orden en todo momento, etc. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable de línea en Benimodo.

CHOFER - REPARTIDOR

Empresa lider en el sector de la distribuciÓn, precisa chofer-repartidor con Carnet C y CAP para reparto de bebida por locales de hostelería y ocio nocturno. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Chófer Repartidor en Albuixech, València.

PINTOR/A INTERIORES

Empresa ubicada en la zona de la Ribera Alta necesita incorporar en su equipo un/a pintor/a para pintar paredes, fachadas, estructuras y todo tipo de superficies, preparar paredes y pintado de superficies según las instrucciones con diversas herramientas. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de 46327 - PINTOR/A INTERIORES en Villanueva de Castellón.

ENCAJADOR/A ALMACÉN DE CÍTRICOS

Reconocido almacene de cítricos de la Ribera Alta necesita incorporar a su plantilla encajadores/as con experiencia para la realización de las tareas de encajado de las distintas variedades de cítricos. Debe contar con experiencia demostrable en el sector, disponibilidad horaria y vehículo propio. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Encajador/a almacén de cítricos La Pobla LLarga en Pobla Llarga (la).

ATENCIÓN TELEFÓNICA AL CLIENTE CON IDIOMAS. BILINGÜE

¿Do you have a passion for customer service? Are you a sociable person?

Are you looking for a diverse atmosphere to work in? We are looking for a passionate and proactive person, who will give high-quality technical customer service within the international sector in a multinational company with many opportunities to grow professionally. Do you have a passion for customer service? Are you a sociable person?

Are you looking for a diverse atmosphere to work in?

We are looking for a passionate and proactive person, who will give high-quality technical customer service within the international sector in a multinational company with many opportunities to grow professionally.

Benefits:

- At the begging you will have the opportunity to choose the schedule that fits better to your needs.

- Initial training is included to succeed at your new position, and it is paid!

- Fun international team with opportunities for growth

Key functions:

- Provide information to the client and answer all claims, concerns, suggestions, or queries related to the contracted service.

Requirements:

- C1 level is required for any of these languages: Italian, German, romaine, French or Spanish. Also, you must have a level of English B2.

- Excellent communication skills, both oral and written. You should be able to maintain a telephone conversation and to use of formal and polite language.

- Able to handle stressful situations.

- Teamwork spirit. Organized. Curious and hungry to learn more.

- Critical and analytical thinking.

- Problem resolution.

- Customer satisfaction oriented.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Atención telefónica al cliente con Idiomas. Bilingüe. en Valencia.

Si aún no has encontrado tu oportunidad, puedes consultar más puestos vacantes clicando en todas nuestras ofertas de empleo.