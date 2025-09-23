Oportunidad de empleo en Valencia: más de 300 vacantes para la campaña de cítricos

El mercado laboral en el sector agroalimentario y del packaging sigue su curso con diversas oportunidades para aquellos que deseen integrarse en equipos dinámicos y comprometidos. En L´horta Nord, la campaña de cítricos ofrece múltiples vacantes en roles como operarios de maquinaria industrial y encajadores en almacenes. Asimismo, en Xeraco, se requieren operadores de máquina con experiencia y, en la zona centro de Valencia, empresa busca comerciales versátiles para expandir su negocio en etiquetas y embalaje. A continuación, encontrarás una descripción en detalle de estas oportunidades laborales del momento.

50 Operarios/as de maquinaria industrial para almacén de cítricos

Únete a la campaña de cítricos con una posición como Operario/a de Maquinaria Industrial en Puçol, València, en el sector alimentación. Esta vacante está integrada en una empresa líder y consolidada en su ámbito, ofreciendo la oportunidad de desarrollar tus habilidades en un entorno profesional. Se requieren perfiles con al menos un año de experiencia en el manejo de maquinaria industrial. Las funciones incluyen manejar maquinaria de mallas, gestionar materiales, verificar pesos y pedidos, y supervisar el empaquetado final. Además, se coordinan las tareas para maximizar la productividad. La empresa valora el compromiso, la responsabilidad y la capacidad de trabajo en equipo, ofreciendo la oportunidad de trabajar desde octubre hasta junio.

Para más detalles, puedes acceder a la Oferta de Operario/a Maquinaria industrial para Almacén de cítricos en Puçol, València.

200 encajadores

Adecco busca encajadores para la campaña de cítricos en L´horta Nord. Esta es una excelente oportunidad para integrarse en el sector agroalimentario, especialmente para aquellos que disfrutan trabajar en un entorno natural. Las responsabilidades incluyen la confección del encajado de acuerdo a las especificaciones de los pedidos, revisión de calidad y etiquetado, siempre bajo una perspectiva de eficiencia. La oferta demanda experiencia previa en almacenes y un compromiso con el mantenimiento de las zonas de trabajo. Se proporciona un entorno de trabajo que fomenta el compromiso y la atención al detalle, en una jornada parcial, lo que permite una mayor flexibilidad.

Para inscripciones y más información, visita la Oferta de Encajador en Puig, València.

60 operadores/as de máquina en Xeraco

El Grupo Crit busca Operadores/as de Máquina en Xeraco para roles en manipulación y distribución de cítricos. Se destaca la necesidad de candidatos con experiencia previa en la configuración de máquinas de encajado y volcador. Las tareas involucran el chequeo de mercancía para asegurar su calidad y el cumplimiento de protocolos de seguridad e higiene. Se ofrece un turno partido, lo que favorece un balance entre la vida laboral y personal. Es indispensable contar con vehículo propio para desplazarse al lugar de trabajo y disponibilidad horaria. La oferta está orientada a personas con ganas de aprender y crecer en un entorno dinámico.

Para más información y detalles, consulta la Oferta de Operador/a de Máquina en Xeraco, València.

Comercial etiquetas/embalaje zona centro (H/M/X)

Manpower España busca un Técnico/a Comercial para su representación en el sector de etiquetas y embalaje flexible en la zona centro de Valencia. El candidato ideal tendrá como objetivo expandir y fidelizar clientes en un sector innovador y en expansión. Se requiere experiencia previa en sectores afines y habilidades en negociación y manejo de herramientas digitales. La empresa ofrece un contrato indefinido con un paquete retributivo competitivo y variables sin límite, trabajando en un entorno que fomenta la calidad y la sostenibilidad. Este rol es perfecto para aquellos que buscan estabilidad y crecimiento profesional. Si estás interesado, accede a la Oferta de Técnico/a Comercial en Valencia.

En resumen, estas ofertas no solo brindan oportunidades de empleo, sino también la posibilidad de integrarse en sectores claves como el agroalimentario y del packaging. Cada posición está diseñada para fomentar el desarrollo profesional en un entorno que promueve el trabajo en equipo, la eficacia y el compromiso.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.