Oleada de oportunidades laborales en Valencia: Top 5 ofertas en la provincia

En el corazón del sector agroalimentario valenciano, varias empresas anuncian una oleada de oportunidades laborales que suman más de 65 vacantes en la provincia. Las ofertas, distribuidas en diferentes localidades como Catadau, Navarrés, Oliva, Gandía y Algemesí, abarcan perfiles tan variados como operarios de producción, envasadores, carretilleros, encajadores de cítricos para la campaña 2025-2026 y un supervisor de limpieza para entorno industrial. Con la posibilidad de turnos rotativos, contratos fijos discontinuos y jornadas completas, la industria valenciana se refuerza con nuevas incorporaciones que buscan dinamizar su producción y logística de cara a los próximos meses.

20 Operarios/as alimentación

Adecco Selección, por encargo de para una destacada empresa en el sector de la alimentación, busca 20 personas para integrarse en su equipo como operarios/as. Esta oferta laboral se caracteriza por una jornada completa y la posibilidad de trabajar en diferentes turnos gracias a un esquema rotativo. El rol implica una participación directa en el flujo de la producción, desde la alimentación de las líneas de trabajo hasta el empaquetado manual y operaciones con robots de paletizado. La empresa valora a los candidatos con experiencia previa en el sector alimenticio y carnet de manipulación de alimentos, aunque no es un requisito excluyente. Además, se comprometen a mantener el puesto de trabajo limpio y ordenado, fomentando la calidad y eficiencia como partes fundamentales de su filosofía. Ubicación: Catadau, València.

30 Envasadores/as y paletizadores/as

Localizada en Navarrés, Valencia, Adecco para una reconocida empresa en expansión busca incorporar 30 personas en funciones de envasado y paletización. Este puesto es ideal para individuos que desean formar parte de un equipo de producción apasionado y comprometido. Entre las funciones del cargo se incluyen la manipulación adecuada de productos para preservar su calidad, así como la supervisión y mantenimiento de la maquinaria utilizada. Se espera de los candidatos una mínima experiencia en el sector, disponibilidad para trabajar en turnos rotativos y habilidad para identificar y comunicar anomalías relacionadas con el entorno de trabajo. Ubicación: Navarrés, València.

5 Carretilleros/as

En Oliva, Valencia, dentro de un prestigioso almacén dedicado al comercio de cítricos, se requieren cinco carretilleros/as. Este puesto está diseñado para quienes tienen experiencia en el manejo de carretillas elevadoras, con la capacidad de cumplir las normas de seguridad y mantener la calidad del producto final. La empresa ofrece un horario partido y una jornada laboral completa, con un salario conforme al convenio vigente. Los candidatos deben poseer carnet de carretilla, disponibilidad inmediata y se valorará especialmente su capacidad para trabajar en equipo. Ubicación: Oliva, València.

Encajador/a de cítricos (campaña 25-26)

En Gandía, Valencia, Grupo Crit para una destacada empresa hortofrutícola requiere la incorporación de 10 encajadores/as de cítricos para la campaña 2025-2026. Ofrecen un contrato fijo discontinuo y la oportunidad de trabajo continuo durante toda la campaña, con salario según convenio. Los candidatos deben ser residentes cercanos al centro de trabajo, disponer de vehículo propio si residen fuera de Gandía y tener disponibilidad para el horario partido de lunes a sábado. Ubicación: Gandía, València.

Supervisor de limpieza (H/M/X)

Manpower España busca un supervisor de limpieza para trabajar en una empresa líder del sector alimentario en Algemesí, Valencia. Este rol exige experiencia en supervisión de equipos de limpieza, especialmente en entornos industriales, y conocimientos en protocolos de higiene y normativa de PRL. Entre las responsabilidades destacan la supervisión operativa de equipos de limpieza, gestión de recursos y ejecución de auditorías internas. Ofrecen un entorno dinámico con programas de formación interna y un atractivo complemento por turnos. Ubicación: Algemesí, València.

En resumen, estas ofertas representan una excelente oportunidad para crecer y desarrollarse profesionalmente en el sector alimentario y agroindustrial. Con puestos para diferentes perfiles y niveles de experiencia, representan una apuesta sólida para quienes buscan estabilidad y un ambiente de trabajo que valore el esfuerzo y la dedicación.

