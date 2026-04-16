Oficial Maquinista Sector Alimentación | ARDO Benimodo

En un mercado laboral donde cada vez se valora más la especialización y la capacidad de adaptación, surgen oportunidades que combinan estabilidad, aprendizaje y desarrollo dentro de sectores clave. El sector de la alimentación, por ejemplo, continúa generando empleo con perfiles técnicos muy demandados. En este contexto, aparece una oferta que puede marcar un antes y un después para quienes buscan consolidar su trayectoria en producción industrial.

Adecco selecciona personal para incorporarse como oficial maquinista en una importante empresa del sector alimentario ubicada en Benimodo, Valencia. Se trata de una posición con un papel esencial dentro del proceso productivo, ideal para perfiles que disfrutan del trabajo en planta y del ritmo dinámico propio de la industria.

La persona seleccionada se encargará de gestionar y supervisar la maquinaria de producción, asegurando que cada fase del proceso funcione con precisión y continuidad. Entre sus funciones destacan la coordinación de equipos, la organización de turnos y la resolución de incidencias para evitar interrupciones en la cadena productiva. Además, será responsable de garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, así como de mantener los estándares de calidad mediante controles y registros constantes.

El puesto también implica una visión global del proceso, optimizando el flujo de materia prima y asegurando que el entorno de trabajo se mantenga ordenado y preparado en todo momento. Se trata, en definitiva, de una figura clave que conecta la operativa diaria con los objetivos de producción de la empresa.

En cuanto a los requisitos, se busca una persona con al menos un año de experiencia en un puesto similar, siendo especialmente valorable la experiencia previa en el sector alimentario. Se requiere formación profesional relacionada (FP I o FP II), conocimientos básicos de herramientas informáticas y disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de mañana, tarde y noche, incluidos fines de semana. Contar con carnet de carretillero suma puntos, aunque no es imprescindible.

Las condiciones ofrecidas resultan atractivas para quienes buscan estabilidad a medio plazo. El contrato inicial es temporal, pero existe una posibilidad real de incorporación a plantilla, lo que abre la puerta a una carrera profesional dentro de una empresa consolidada. El salario se sitúa en torno a los 84 euros brutos diarios, lo que se traduce en una retribución anual aproximada de entre 21.000 € y 24.000 €.

Esta oferta encaja especialmente bien con perfiles técnicos que buscan dar un paso más en su carrera dentro de la industria alimentaria. También resulta atractiva para quienes valoran la estabilidad, el aprendizaje constante y la posibilidad de crecer dentro de un entorno laboral dinámico, estructurado y exigente.

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Para inscribirse y más información, visita el siguiente enlace: Oferta de Oficial Maquinista Sector Alimentación en Benimodo.