Actitud y aptitud, claves para una formación internacional abierta al mundo con nuevas oportunidades profesionales

Las llamadas Soft Skills cobran fuerza, tal y como explica el presidente de la Universidad Europea, Miguel Carmelo "la universidad tiene que responder al reto de ayudar a las personas, enseñar a aprender"

Los profesionales de hoy, técnicamente cualificados, se enfrentan al desafío de estar preparados para afrontar entornos de trabajo que cambian continuamente. La digitalización, el big data, la responsabilidad social, el dominio de idiomas etc. cobran protagonismo como áreas formativas de gran valor necesarias para responder ante las necesidades de cualquier profesión y ámbito laboral.

En este sentido, se hace indispensable el desarrollo de ciertas habilidades interpersonales, habilidades sociales y de comunicación conocidas como Soft Skills que facultan a las personas para desenvolverse con facilidad y soltura en cualquier entorno, trabajar bien en diferentes equipos y realizar un buen desempeño en el momento de emprender un proyecto, solucionar un conflicto o relacionarse con los demás. Así lo señala en nuevo CEO de la Universidad Europea, quien resalta que "la digitalización, el tratamiento de datos en las redes, etc. es una consecuencia de la sociedad, que ya no ofrece un único trabajo de por vida. La universidad tiene que responder al reto de ayudar a las personas, enseñar a aprender. La formación tradicional habilita en aptitudes, pero hay que formar también en actitudes, en lo que uno está dispuesto a hacer" relata Miguel Carmelo.

Por todo ello, las empresas incrementan la demanda de profesionales cada vez más especializados, formados en competencias y habilidades preparados para afrontar retos. Los jóvenes han de ser capaces de adaptarse a un escenario global, internacional, innovador y altamente competitivo como es el caso del ámbito jurídico, que requiere de un elevado grado de exigencia y de actualización a nivel legislativo, administrativo y laboral.

En este escenario, la Universidad Europea de Valencia pone al alcance del estudiante diferentes programas formativos muy completos que destacan especialmente por una metodología Learning by doing, basada en la práctica, que apuesta por los casos reales como campo de entrenamiento para generar conocimiento. Así como clases impartidas por un claustro experto compuesto por un alto porcentaje docente en activo que trabajan sobre el terreno y conocen de cerca la realidad del mercado. Profesionales reputados de los despachos más reconocidos donde los nuevos egresados pueden realizar sus prácticas junto a los mejores; prestigiosos criminólogos, excelentes psicólogos y juristas con una amplia trayectoria.

El Grado de Derecho ofrece la oportunidad de acometer la carrera profesional en diferentes países a través de los acuerdos suscritos en exclusiva con instituciones universitarias de prestigio como la Queen Mary University de Londres. Además, permite realizar las prácticas en despachos de gran prestigio como Andersen Tax & Legal, Uría Menéndez y Gómez-Acebo & Pombo donde los futuros juristas pueden conocer y aprender de los profesionales más destacados de la abogacía.

En este área, también destaca el Grado en Criminología con estancias internacionales en países donde esta profesión cuenta con larga tradición, como es el caso de Reino Unido o EEUU, así como ejercer como detective privado e incluso disfrutar del modelo académico más innovador con el Laboratorio de Criminalística.

Finalmente, otra de las titulaciones con mayor excelencia académica es el Grado en Relaciones Internacionales donde los jóvenes tienen la oportunidad de interactuar con embajadores, expertos y oficiales de las RRII a través de las innumerables jornadas y conferencias. También, ofrece estancias internacionales basadas en acuerdos para las prácticas con consulados, empresas, fundaciones, y con el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, así como convenios exclusivos en London School of Economics o Pace University of New York para 3º y 4º curso. Un modelo académico totalmente innovador que también tiene en cuenta el desarrollo personal y para ello cuenta con una experiencia única sin precedentes para el alumno; el programa de voluntariado internacional que se realiza anualmente donde el estudiante podrá participar y viajar par a vivir una auténtica experiencia en el terreno de la cooperación.

Es por ello, que la Universidad Europea de Valencia configura una oferta completa y vanguardista, con programas basados en tres pilares fundamentales; la internacionalidad, la innovación y la especialización enfocados en la formación de los nuevos líderes del futuro.