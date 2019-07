¿Cómo afectan las altas temperaturas a la conducción?

Según los especialistas, durante los meses de verano es necesario incrementar las precauciones al volante tomando especial atención a los momentos de máximas temperaturas.

En España se producen aproximadamente 150.000 lesionados al año por accidente de tráfico, con especial incidencia en la población joven. Las lesiones que se pueden producir en un accidente de tráfico son múltiples y, en su mayoría, de baja y media intensidad. Solo una atención rápida, profesional y personalizada puede ayudar a la rápida y total recuperación del paciente lesionado en un accidente de tráfico aunque no se tenga seguro de salud contratado.

Los accidentes de tráfico, debido a las fuerzas de aceleración y desaceleración, pueden producir lesiones agudas o complicar lesiones preexistentes. La valoración e instauración de un tratamiento precoz por parte de las urgencias es esencial para minimizar las secuelas físicas que en los accidentes de tráfico se producen. Desde el punto de vista médico es imprescindible que todo paciente implicado en un accidente de tráfico acuda a una valoración médica urgente, sea cual sea la gravedad que presenten sus lesiones.



Lesiones más frecuentes en los accidentes de tráfico

La lesión más frecuente en los accidentes de tráfico, cuando el vehículo es un coche, se debe al efecto de la deceleración brusca y consiste en el famoso síndrome del latigazo cervical. Por el contrario, cuando el vehículo es una moto, las lesiones que se producen son distintas debido a que en la moto no existe chasis protector y el tipo de lesiones producidas dependen de la forma de caer. Si una caída se sucede a poca velocidad, las lesiones suelen ser producidas por abrasiones contra el asfalto pero a más velocidad la zona más lesionada será la que golpee primero contra otro coche, el asfalto, etc. En estos casos las fracturas más habituales serían las de algún miembro superior, como la fractura de húmero, muñeca o codo. Por el contrario, en las caídas donde no se llega a descabalgar del vehículo, las lesiones más frecuentes suelen producirse en los miembros inferiores como fémur, rodilla o tibia.

Cómo nos afectan las altas temperaturas a la hora de conducir

El 17% de los accidentes de tráfico pueden deberse a excesivas temperaturas, según unos estudios realizados por Prevensis, empresa especializada en el análisis del comportamiento de los conductores. De hecho, cuando la temperatura de un coche alcanza los 30ºC, aumenta en un 20% el riesgo de cometer errores durante la conducción y reduce en un 22% el tiempo de reacción.

Expertos de la Unidad de Tráfico de Quirónsalud también advierten que el calor afecta a las capacidades y al comportamiento del conductor. Como indican estos especialistas "el exceso de temperatura que captamos en nuestra superficie corporal se transmite a un área de nuestro cerebro, el hipotálamo. Esta glándula, que además de regular nuestra temperatura corporal, cumple otras funciones como control de nuestros estados de ánimo, modula el sueño y permite la capacidad de reacción ante ciertas circunstancias inesperadas, por lo que deberíamos evitar para viajar las horas de más calor, lo más recomendable es hacerlo a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, pero siempre con luz diurna".



Consejos para una conducción segura

Para una conducción segura y cómoda, el servicio de urgencias en verano de Quirónsalud, recomiendo un descanso adecuado antes de coger el coche. Es decir, no comenzar el viaje si no se ha descansado adecuadamente y, asimismo, se también se recomienda realizar un descanso cada hora y media durante el trayecto del viaje para realizar estiramientos.

En ese sentido, el servicio de urgencias en València también propone parar al primer síntoma de cansancio. La Unidad de Tráfico de Quirónsalud también explica que hay que realizar comidas ligeras y no consumir ningún tipo de bebida alcohólica, incluidas las de baja graduación. Es necesario también utilizar una correcta posición al volante y las piernas deben ir ligeramente flexionadas y el respaldo ajustado de forma que las muñecas lleguen a la parte superior del volante. Asimismo, hay que utilizar ropa cómoda y holgada así como un calzado adecuado.



Una atención gratuita y especializada

La Unidad de Tráfico de Quirónsalud Valencia está compuesta por un equipo multidisciplinar entre los que se encuentran especialistas en traumatología, neurología, rehabilitación y fisioterapia, imprescindibles para la correcta recuperación de un lesionado en accidente de tráfico.

Esta unidad presta atención a pacientes, adultos y pediátricos heridos en un accidente de tráfico durante veinticuatro horas al día, tres ciento sesenta y cinco días al año. Además, dispone de todos los recursos necesarios para ello: rápido acceso a servicios de apoyo (resonancia magnética, TAC, ecografía, laboratorio y quirófano) y un equipo que cumple unos requisitos funcionales y organizativos, para una mayor tranquilidad y seguridad.

Cuenta con una rápida asistencia de urgencias sanitarias que incluye primera visita, hospitalización, pruebas diagnósticas, consultas con los diferentes especialistas, médico rehabilitador y tratamiento de rehabilitación, unidad de cuidados intensivos y, en caso de ser necesario, cirugía urgente. El servicio de la Unidad de Tráfico puede ser solicitado por todo el mundo, no es necesario tener un seguro médico contratado. Para ser atendido por este servicio puede acudir directamente al servicio de urgencias o llamar al 96 104 19 09, donde el equipo administrativo se encargará de realizar todas las gestiones con la compañía aseguradora del vehículo.

