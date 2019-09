KSchool, la mejor formación digital de València

La dependencia entre modelos económicos de diferentes países puja al alza. Así, tanto las transacciones económicas como la circulación de capital experimentan un aumento constante. La globalización ha llegado para quedarse y, ante ella, abrir un sendero de desafíos con un exponente común: la digitalización.



La automatización de los procesos empresariales es un factor indispensable para poder comprender cómo opera la esfera global. Por tanto, la tecnología se sitúa como un factor clave para mejorar la competencia emergente en los nuevos mercados.



Muchos expertos ya definen este proceso como la cuarta revolución industrial, una en la que se hace patente la necesidad de implantar nuevos perfiles profesionales, así como mecanismos de producción plenamente integrados en el ámbito digital. De hecho, más de cinco millones de personas podrían perder su empleo durante los próximos años en los países desarrollados según el Foro Económico Mundial. ¿La causa? No poder reciclar su formación y adaptarla al medio tecnológico.



Y es que, la transformación digital afecta a todos los ámbitos de una empresa, desde el método de trabajo hasta la creación de valor para los consumidores. La relevancia, el posicionamiento y la competitividad adquieren un nuevo sentido en el que el cliente, su experiencia de compra y la facilidad del proceso de la misma es más importante que nunca. Es decir, los modelos operativos deben centrarse en el consumidor.





El crecimiento de la actividad transaccional en Internet ya es imparable., por lo que ya no se trata únicamente de saber cómo crear un negocio, sinoEstos parámetros de gestión deben adaptarse a las necesidades de cada tipo de comercio, aunque todos ellos requieren dedesarrolladas por profesionales como, entre otros.CTR, CPC, CPA, CPL, SEM, SEO, keywords, long tail, linkbuilding, link baiting, snippet, metagags, search, display, banners, landing page, emailing, deep learning, chatbot, machine learning, etc. Una larga lista de nuevoscuyo dominio favorece el desarrollo de los demandados perfiles profesionales ypara posicionar los comercios en la dirección adecuada para conseguir que puedan tener éxito.Además, deben tenerse en cuenta otros factores como la. Es un proceso de compra autónomo, por lo que el desarrollo de perfiles como expertos tanto en uso como en usuarios es de vital importancia para obtener la compra del producto.Si desconoce cuál es la función de un analista web, qué es el marketing digital o la ciencia de datos y no comprende qué engloba el comercio electrónico, puede perder grandes oportunidades profesionales.Todas las respuestas a estos conceptos nacen de una cuestión previa:En base a sus aptitudes, estas pueden explotarse al ampliarlas desde una perspectiva tecnológica. Y para ello, existencuyo mejor aval es la enseñanza proporcionada por los mejores profesionales del sector. Es el caso de KSchool, la Escuela de los Profesionales de Internet Con, su manifiesto fundacional es toda una declaración de intenciones. "Si el sistema no está preparado para darnos el conocimiento que necesitamos, lo vamos a conseguir por nuestra cuenta", se explica en el texto. Afirman queEn este sentido, mantienen su apuesta por el desarrollo de, así como profesionales adaptados a estos cambios impulsados por el propio mercado.

Master class impartida en KSchool València durante el curso pasado . KSchool València

A la vanguardia de la digitalización

Aterrizaron en València hace más de cuatro años implantando el Máster de Analítica Web . Una oferta de formación pionera, pues fueron los primeros en lanzar un máster de esta índole a nivel a nacional. Años tras año, han ido ampliando su oferta formativa en la Comunitat Valenciana al instaurar el Máster de SEO-SEM Profesional , el Máster de Marketing Digital y, como novedad, este año presentan el Máster de UX/UI Con un, los contenidos que se imparten en estos másteres cuentan con la garantía de estar avalados por los mejores profesionales del sector, que se integran en la cantera de docentes.Además,en la que semanalmente se publican nuevas ofertas de empleo para sus alumnos. Así, el propio portal de empleo tiene en cuenta lasdel alumnado no únicamente en las provincias en las que el centro imparte formación, sino alrededor de toda España en empresas tan destacadas como Amazon, Prisa, Microsoft o Deloitte, entre otras.. Estos son los resultados del último balance anual de los centros KSchool a los que se añade laSegún el monográfico,. En ese mismo periodo,, lo que se traduce en más de 400 ofertas.. El resto son empresas que ya cuentan con alumnos de KSchool en sus plantillas.