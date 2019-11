Clos Cor Ví: Vinos blancos orgánicos, gastronómicos y muy mediterráneos

Hace ya más de una década que Luis Corbí concibió un proyecto enológico: hacer vinos blancos en tierra de tintos. Hacer el mejor vino blanco posible. Fue en 2007, cuando comenzó a levantar los cimientos de Clos Cor Ví. Y lo hizo donde empieza todo, en el campo. Luis reconvirtió las parcelas de una finca adquirida en Moixent, en el paraje de El Ramblar, cinco hectáreas que abandonaron los tonos amoratados de la Monastrell para brillar con los dorados de unos varietales blancos propios de centro Europa. Apostó por variedades como las Riesling y la Viognier y dejó que el terruño y el clima del valle de Alforins moldeasen sus virtudes.

Después de este tiempo, el sello Clos Cor Ví se ha convertido en toda una referencia nacional para aquellos aficionados al mundo del vino que buscan elaboraciones singulares capaces de condensar en cada botella la esencia del viñedo, las particularidades del terruño y la incidencia del microclima característico que abriga sus cepas. La bodega es pionera en el cultivo de Riesling y Viognier en la zona, y ha desarrollado un importante trabajo de recuperación para poner en valor una de las uvas autóctonas de la Comunitat Valenciana, la Verdil. Desde hace un par de campañas la bodega trabaja con el certificado de cultivo ecológico, certificación que también se extiende a las instalaciones de elaboración, por lo que los vinos que elaboran cuentan con el sello BIO. El concepto de ecológico no solo atiende al respeto al medioambiente y a la cepa, sino sobre todo y ante todo, de que ningún componente perjudicial llegue a la persona que bebe este vino.



Vinos blancos exclusivos y con personalidad

La bodega elabora en la actualidad cuatro vinos blancos de perfil muy gastronómico.

Cimera está al nivel de los vinos blancos más selectos del panorama español actual.

La principal referencia es 'Cimera', el sueño hecho realidad que perseguía vinos blancos aromáticos, frescos y con gran paladar. Tanto mimo y atención solo podía dar un vino blanco exclusivo, muy especial, de personalidad única, al nivel de los más selectos del panorama español actual. Se trata de una edición limitada (apenas 2.000 botellas) elaborado a partes iguales con uvas de Riesling y Viognier vinificadas por separado. Terminan la fermentación en dos tipos diferentes de barricas de roble y, tras el ensamblaje, descansa hasta 9 meses en barrica. Un vino hecho para que evolucione bien con el paso del tiempo, porque a los mejores vinos blancos le sientan bien los años. Este año ha sido seleccionado como mejor vino blanco de Valencia por la Asociación Valenciana de Sumilleres y ha recibido 95 puntos en la guía SEVI y 92 en la Peñín.

El resto de etiquetas que produce Clos Cor Ví son monovarietales: con Riesling elaboran un vino con gran estructura muy aromático y floral considerado, pese a no elaborarse en el valle del Rin, como uno de los mejores varietales de esta uva según la prestigiosa firma alemana Meininger en su concurso Best of Riesling de 2019 con 88 puntos (siendo el Riesling español mejor puntuado). Esto representa un verdadero hito ya que pone en entredicho muchos dogmas aceptados en el mundo del vino. El clima seco y soleado de Terres dels Alforins contrasta con los climas lluviosas y pocos soleados de esa parte de Centroeuropa.

Con Viognier (uva muy delicada y sensible originaria del valle del Ródano que se ha adaptado de manera extraordinaria al clima del valle de Alforins) hacen un blanco de buena estructura, perfumado y de tacto sedoso en el paladar.

Por último, con uvas de Verdil (casta autóctona de la subzona del Clariano muy difícil de trabajar) obtienen un vino frutal, con nervio y excelente acidez llamado Versat, que se ha convertido en el monovarietal de Verdil más valorado y mejor puntuado por todas las guías y prensa especializada (la guía Peñín le acaba de otorgar 90 puntos).

