ESAT potencia la especialidad digital

Las empresas necesitan urgentemente perfiles altamente especializados en el mercado digital y, actualmente, no los encuentran porque no existen. Por ejemplo, en países como Alemania demandan en este 2020 más de un millón de perfiles digitales que no poseen. Asimismo, según los últimos estudios de la Comisión de la Unión Europea faltarán casi un millón de puestos de trabajo relacionados directamente con las competencias digitales antes de 2020 y según el informe «Going Digital» de la OCDE (Marzo 2019) el 40 % de los puestos creados en los últimos años están relacionados con las tecnologías digitales. Es decir, falta mano de obra cualificada en el sector digital con habilidades de trabajo en equipo y que domine perfectamente el inglés.

Por ello, la industria demanda competencias de innovación digital para sus nuevos puestos, la transformación online de todos sus procesos exige formar a los jóvenes al más alto nivel, en cuanto a innovación digital se refiere, si queremos mejorar nuestra competitividad respecto a los nuevos mercados emergentes. Pero no les vale cualquier perfil digital, solo los mejores, los más preparados. Y esa es la razón que ha llevado a ESAT (Escuela Superior de Arte y Tecnología) a tomar este camino diferente al del resto de propuestas formativas que hay en nuestro país.

València se ha convertido en la respuesta más especializada en España para estudiar Diseño Interactivo Digital y Desarrollo de Videojuegos y el objetivo de ESAT es cubrir la demanada de profesionales digitales. Esto se debe a que ofrece una respuesta a la necesidad urgente de digitalizar e internacionalizar a los jóvenes en el ámbito del desarrollo y creación de contenidos digitales, especialmente en Arte para Videojuegos, Programación de Videojuegos y Diseño de Videojuegos; sin olvidar el programa de Arte y Diseño (Diseño Interactivo Digital), que trabaja de manera transversal la creatividad orientada a lo digital.

El Diseño Interactivo Digital tiene gran demanda por parte de la industria y el marketing. La necesidad de frontend developers, full stacks designers y especialistas de UX/UI (Usabilidad y User Interface) es imprescindible para la creación de market places y otras app de consumo para nuestros dispositivos.

La finalidad es cubrir la carencia de mano de obra cualificada en el mercado especializado del contenido digital, siempre con el aval educativo y de prestigio internacional de universidades británicas de referencia, es el objetivo primordial de ESAT. Esta escuela imparte HND's (Higher National Diploma), titulaciones técnicas superiores oficiales británicas de 120 créditos ECTS, y con nivel 5 en el EQF (European Qualifications Framework) relacionadas con el sector digital y con progresión a universidades del Reino Unido, para obtener en un solo año el Bachelor's Degree (titulación de grado universitario británico de 180 ECTS). Para cursarlos, hay que tener aprobado el bachillerato o un ciclo formativo de Grado Superior finalizado con buenas notas. Las especialidades que se pueden estudiar en ESAT València, con finalización opcional a Grado Bachelor en el Reino Unido son HND in Computing (Programación Gráfica – Videojuegos), HND in Computer Game Animation (Arte 2D/3D para Videojuegos y animación), HND in Art & Design (Diseño Interactivo Digital) o HNC in Game Design (Diseño de Videojuegos).

El control de calidad del sistema de educación británico también permite mantener el nivel de un college británico, convirtiéndose en una escuela técnica con profesionales de prestigio. Una vez concluido el Bachelor's Degree en el Reino Unido, los alumnos comienzan su andadura en las mejores multinacionales del contenido digital a nivel mundial (Ubisoft, Microsoft, Nintendo, Sony...).

El Diseño Digital, la Programación y la Tecnología son el fundamento de la formación del futuro.