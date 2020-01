El optimismo como filosofía de vida y mucha risa con Rafa Forner en Bioparc Café

Este viernes noche a las 22:30h. Bioparc Café, en su ciclo de los Monólogos, nos ofrece practicar el mejor deporte del mundo, reír, con un hombre de teatro que muchos han definido como "el genio de la comedia valenciana". Rafa Forner es un cómico de costumbres que desde su más tierna infancia juguetea con las tablas y que lleva más de dos décadas arrancando risas con sus actuaciones. En 1995, Rafa Forner da sus primeros pasos en el stand up comedy con unos monólogos de temas muy cotidianos. Cercano, disparatado, imprevisible, directo y con un ritmo frenético, siempre sorprende con sus historias divertidas y finales no esperados. Su objetivo que la gente se divierta, pues considera el humor "una forma de vida y la mejor herramienta para mirara el futuro con optimismo".

Los Monólogos de Bioparc Café nos ofrecen una "cena con humor" por solo 20€ por persona con opciones para todos los gustos, pues se puede elegir entre hamburguesas, sándwiches, pizzas o enrollados, acompañados con patatas fritas, ensalada o nachos. La bebida se podrá escoger entre cerveza DAMM o refresco y para terminar los postres caseros con tarta de queso, tiramisú o café. Las personas poseedoras del Pase Anual B! de Bioparc Valencia tienen un el precio especial de 18€ para la propuesta con cena. Además, existe la opción de asistir únicamente al monólogo por 7€y si se prefiere también con consumición el aparcamiento es gratuito. La compra anticipada se puede realizar en la taquilla on line, en el propio Bioparc Café de 12:30h. a 16:30h. o comprarse directamente el mismo viernes a partir de las 19:30h en el restaurante. En Bioparc Café, bajo la filosofía "Food and More" se pretende compartir con los asistentes algo más que buena comida y añade a su oferta actividades de ocio cultural.

Por su parte, Bioparc también tiene novedades. Recientemente ha incorporado la venenosa y llamativa rana "flecha amarilla y azul". En el parque valenciano podemos descubrir hasta nueve especies de anfibios, todas incluidas en la lista roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Dos de ellas solo pueden verse en España en Bioparc Valencia, la rana de lluvia malgache (Scaphiophryne madagascariensis) y la rana tomate (Dyscophus guineti). Las ranas mantelas están representadas con la marron (Mantella betsileo) y la dorada (Mantella aurantiaca), esta última en peligro crítico de extinción. Otras tres ranas son célebres por sus llamativos colores que advierten de su potente toxicidad: la veneno fantasma (Epipedobates tricolor), roja con franjas blancas; la veneno azul (Dendrobates tinctorius "azureus") de tonalidad añil intenso con puntos negros; y la última incorporación, la flecha amarilla y azul (Dendrobates tinctorius "alanis"), de tono azul oscuro con detalles en amarillo, sigue utilizándose su veneno para impregnar las flechas.