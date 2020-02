Expotrans presenta su nuevo despacho de gestoría

Expotrans València pone en marcha su gestora para dar servicio a sus clientes, autónomos transportistas y empresas dedicadas al sector del transporte. Treinta años de experiencia en el sector del transporte urgente que ha permitido a la entidad tener una gran visión de lo que realmente sucede en el sector y cuáles son sus necesidades.

Todo ello, unido a un gran equipo humano altamente cualificado y experto en el sector del transporte, han posibilitado la creación de la gestora, que ya cuenta con una importante cartera de clientes. Conscientes de que «trabajar como autónomo en el sector del transporte exige más que cualquier otro sector», como afirman en Expotrans, su valor diferencial es su larga experiencia. «Sabemos que tanto su vehículo como usted, únicas unidades generadoras de su negocio, tienen que estar pendientes de cumplimientos, vigencias, caducidades y obligaciones como no los hay en otros sectores», argumentan. Por ello, la nueva gestora vigilará y mantendrá informados a sus clientes del vencimiento y renovación de sus autorizaciones habilitantes para que el ejercicio de la profesión no se vea alterado por ninguna circunstancia.

Así, desde Gexpotrans, la gestora de Expotrans, actualizarán su documentación, confeccionarán y tramitarán impuestos trimestrales de IRPF, IVA, u otros impuestos específicos propios, gestionarán toda la materia de Seguridad Social que le afecte, y por tanto en definitiva, efectuará un asesoramiento pormenorizado con respecto al tipo de tributación más adecuado para cada tipo de cliente y empresa según sus características propias. Todo ello sin olvidar el minucioso control y trabajo sobre el resto de áreas de la misma, realizándose funciones de carácter administrativo, mercantil, y contables, todas ellas realizadas por un equipo de profesionales con amplia experiencia en la materia y en el sector.

Respecto a la asesoría para autónomos, Gexpotrans guía y asesora al cliente para que todo esto le resulte muy sencillo, concentrando su universo administrativo y laboral en un único lugar. «Un autónomo del transporte merece todo nuestro apoyo y respeto», aseguran desde el nuevo departamento. Uno integrado por un despacho fiscal, contable, laboral y jurídico siempre al alcance en un mismo espacio con unas tarifas altamente competitivas y con una sencilla tecnología web. Y es que, a través de su App, los usuarios podrán relacionarse con sus gestores en tiempo real mediante el teléfono móvil, así como acceso constante a toda su documentación, que podrá descargarse de forma sencilla e intuitiva.

Entre sus múltiples servicios, en Gexpotrans revisarán las facturas y analizarán las alternativas que dentro de la fiscalidad de autónomos sean más ventajosas para los clientes. Pondrán a su disposición a sus profesionales en un servicio de consultoría especializada para trabajadores por cuenta propia, con el fin de asesorarles en los pasos previos y trámites correspondientes para constituirse como futuros trabajadores autónomos. Le informarán puntualmente de todas las novedades que surgen en el sector, así como de noticias, leyes y reglamentos, además de brindar la oportunidad de asistir de forma gratuita a los seminarios que puntualmente realizan en sus instalaciones, donde se explicarán asuntos de interés que afectan al sector del transporte.

También ofrecen a las empresas del sector del transporte la externalización de gran parte de la burocracia administrativa que les exigen sus grandes cuentas, como control de la documentación de flota, actualización de datos de vehículos ligeros y pesados, vencimientos y renovaciones de autorizaciones, seguros, permisos, actualización en plataformas web y demás servicios administrativos que restan tiempo de calidad, principalmente en los departamentos de logística y tráfico.

En este sentido, Sonia Parra, gerente de Gexpotrans, afirma que «esta gestora, unida a la Agencia de Transporte Urgente y a la próxima apertura de un Centro de Formación del Sector del Transporte ofrece un all in one muy orientado y enfocado al sector del transporte, una oferta 360º que nos hace diferentes y únicos en el sector».