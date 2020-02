Más de 1.400 jóvenes viven el 'primer día de su futuro' con Generación ESIC

«¿Qué voy a estudiar?» Es la pregunta con la que llegaban al Palau de les Arts Reina Sofía los 1.400 jóvenes que llenaron este emblemático recinto de València el pasado viernes para conocer Generación ESIC. Tras cuatro horas repletas de luces, vídeos, música y demás espectáculo, así como sorteos y otras sorpresas y, sobre todo, un alud de mensajes optimistas y motivadores, buena parte de estos jóvenes que han de decidir próximamente qué carrera van a estudiar salieron con una respuesta en su cabeza: «Ya sé de qué quiero trabajar».

Generación ESIC volvió a demostrar por tercer año consecutivo que es una jornada de orientación preuniversitaria totalmente diferente al resto. No se trata de un conjunto de charlas al uso sobre las asignaturas que vendrán, sino que más bien es una fiesta en la que centenares de jóvenes, envueltos por un torbellino de estímulos que activan todos sus sentidos, descubren que su futuro puede ser prometedor y que, precisamente, durante lo que dura esa jornada pueden haber vivido el primer día de ese futuro.

Hasta 1.400 chicos y chicas de València y su área metropolitana, incluso había un grupo llegado desde Mallorca –llegaron a realizar la inscripción en el evento un total de 2.600–, disfrutaron de una tarde inolvidable en un ambiente lúdico en el que vivieron su primera aproximación a la vida universitaria.

«Generación ESIC se diferencia de otros eventos, incluso de otros que hemos hecho nosotros anteriormente, en que es mucho más experiencial», destacó Agustín Carrilero, director de ESIC Business&Marketing School Comunidad Valenciana. «Los ponentes nos cuentan su experiencia. Es una forma de tangibilizar las profesiones. Entendemos que un alumno está en una situación de desconocimiento o indefinición de cara a sus estudios universitarios, y la mejor manera de ayudar a que tomen la decisión correcta es enseñando en qué se van a convertir cuando acaben la carrera», explicó Carrilero.



Ponencias de profesionales de referencia

Para ayudar a estos jóvenes a escoger su camino en el futuro, Generación ESIC dispuso de las ponencias de cuatro profesionales de referencia que mostraron cómo es su trabajo y cuál puede ser la vida laboral que les aguarda a los que ayer eran oyentes y mañana serán protagonistas en el desarrollo de nuestra sociedad. Asimismo, lanzaron diversos consejos sobre cómo afrontar unos próximos años que serán claves en las vidas de estos estudiantes.

Juliana Bobadilla, de L'Oréal Paris, durante su ponencia en Generación ESIC.

Así, por ejemplo, Alba Sala, que fue alumna de ESIC y ahora es responsable de marketing de 21 Buttons, insistió en la importancia de «contar historias que emocionen, que toquen el corazón» para aquellos que quieran desarrollar una carrera en su ámbito.

Mientras, Daniel Wu, exalumno de ESIC Business&Marketing y experto en Movilidad Sostenible, apeló a los jóvenes a «tener el valor de reinventar el juego». «No busquéis los puestos de trabajo o las empresas, buscad una misión, algo que os motive de verdad», apuntó Wu.

Por su parte, Juliana Bobadilla, directora de marketing de Maquillaje de L'Oréal Paris, recordó que al final de su primer año de carrera no tenía claro qué quería ser. «Hasta que me enamoré del marketing», aclaró. Así, contó que empezó como becaria en L'Oréal Paris y consiguió progresar hasta llegar a su cargo actual. Para mostrar cómo de ajetreada es su vida ahora, enseñó su ocupada agenda laboral. «Lo más importante es saber priorizar», recomendó, al tiempo que insistió en que en un trabajo como el suyo es vital «escuchar a todos los consumidores».

Para completar el abanico de ponencias apareció Viki Gómez, seis veces campeón del mundo del Red Bull-BMX Flatland, una espectacular competición de acrobacias vertiginosas sobre este tipo de bicicletas. Gómez, en un momento previo a la ejecución de una exhibición en la que deleitó a los asistentes con sus malabares sobre las dos ruedas, aseguró que antes de empezar su carrera deportiva jamás se planteó alcanzar las cotas a las que ha llegado, pero que le movía su deseo por hacer lo que le apasiona. «Nunca he pensado en montar para ganar campeonatos, simplemente descubrí que me gustaba la BMX y quería vivir haciendo eso, lo que me gustaba», añadió para explicar cómo ha escogido para su vida «un camino diferente al convencional» y cómo éste le ha llevado al éxito.

Un gracioso dinosaurio sorprendió a los asistentes a Generación ESIC.

Y entre ponencia y ponencia se acumularon las sorpresas para unos jóvenes entre los que se sortearon diversos premios. Hubo quien se llevó a su casa un ordenador iMac y quien se podrá ir a cenar con un acompañante –quien sabe si ya lo hizo el mismo viernes o ayer sábado– a un restaurante de moda de València. Asimismo, hasta diez afortunados se hicieron, de forma gratuita, con un kit de maquillaje.

Hasta las Fallas tuvieron su representación en la jornada. La fallera mayor, Consuelo Llobell, y su Corte de Honor no fallaron a la cita e incluso salieron al escenario, donde fueron exaltadas por el público. No fueron la única aparición sorprendente de la tarde: unos graciosos dinosaurios corretearon por las escaleras y el escenario al son de las carcajadas del público en unos momentos que fueron de auténtica locura.

Al final de la cita, los jóvenes tuvieron la ocasión de expresar qué es lo que esperan de su próxima etapa universitaria. Las palabras elegidas fueron saliendo en la gran pantalla que presidía el escenario. Motivación, futuro, creatividad, profesionalidad, buen empleo... es lo que quieren estos jóvenes, aunque no faltaron otras como la fiesta o el buen rollo. Al fin y al cabo, la etapa universitaria reúne todas esas facetas y ambiciones, y Generación ESIC se las brindó en cuatro horas de frenesí.

Los jóvenes disfrutaron de múltiples sorpresas durante el descanso de Generación ESIC.

«Enseñan casos de estudiantes que han alcanzado sus sueños»

Sorprendidos y asombrados. Así se mostraban buena parte de los 1.400 chicos y chicas que acudieron el pasado viernes a la jornada de orientación preuniversitaria que Generación ESIC celebró en el Palau de les Arts Reina Sofía. Lo que más les convenció no fue el espectáculo en sí, sino conocer de primera mano cómo es el trabajo de los oradores. «Está muy bien saber cómo la gente que ha estudiado aquí ha conseguido evolucionar», aseguraba Ana, una joven de 16 años que aunque pretende estudiar Medicina, se interesó en la cita organizada por ESIC Business&Marketing School. Sí que pretende cursar uno de los grados que oferta ESIC Venecia, una chica que ahora está en 1.º de Bachillerato: «El evento está muy bien organizado, pero sobre todo nos da más confianza cuando esas cosas las dice gente que ha estudiado allí», indica.

Pero Generación ESIC no es solo para aquellos que todavía no se han decidido por su futura carrera, sino que a la cita también van como invitados actuales estudiantes del centro universitario, como Eric, que cursa 2.º de Administración y Dirección de Empresas: «Esto nos motiva a que sigamos estudiando para llegar a las posiciones que han logrado conseguir los ponentes», señala. Su compañero Martín, además, recomienda a los jóvenes que no pudieron acudir a la cita del viernes que lo hagan en próximas ediciones porque «te enseñan casos de estudiantes que han conseguido alcanzar los sueños que buscaban, que han luchado por llegar a donde están ahora, y son gente que ha estado también en nuestra situación».