Cuidando y protegiendo a los que nos cuidan

Desde que se desató la pandemia por la covid-19, Ribera Salud ha llevado a cabo un gran número de acciones que tienen como objetivo humanizar la estancia de los pacientes y garantizar la mejor atención, así como proteger y facilitar el trabajo a sus profesionales, situados en la primera línea.



Así, el grupo ha reforzado sus hospitales con un total de 448 profesionales desde el inicio de la crisis, en los centros de Torrevieja, Vinalopo, Denia, Torrejón de Ardoz en Madrid, Povisa en Vigo y Santa Justa en Badajoz. Y al mismo tiempo que ha reforzado el personal asistencial en todos los centros, Ribera Salud también ha facilitado la modalidad del teletrabajo a todos aquellos profesionales cuya presencia física no es indispensable en estos momentos, con el fin de garantizar una asistencia sanitaria de calidad, pero también con la máxima protección posible a toda la plantilla.





#NosCuidamos, velando por el bienestar emocional de la plantilla

Solidaridad con los pacientes y profesionales sanitarios

Campaña solidaria Ribera Salud.

Y para aquellos cuya misión es atender a los pacientes, se han puesto en marcha iniciativas como la terapia emocional, con el, para ayudarles a sobrellevar esta situación. Desde Ribera Salud se destaca "la importancia que tiene para la organización no sólo la salud física sino el bienestar emocional de toda la plantilla, en momentos que no son fáciles. Por eso es importante que el personal se sienta acompañado y que encuentre el apoyo psicológico necesario cuando lo necesita".Además, se está, esté o no de guardia, y se han establecidopara aquellos profesionales con dificultad para conciliar trabajo y familia. El grupo ha instaurado también el complemento de la baja por Incapacidad Temporal relacionada con la covid-19, para cubrir el 100 % del salario de los profesionales en esta situación.La avalancha de solidaridad por parte de la ciudadanía ha llevado a Ribera Salud a poner en marcha la web rsc.riberasalud.com desde la primera semana de confinamiento. Ahí se ha habilitado uny donde se recogen, en forma de agradecimiento, todas las acciones solidarias de las que nuestros centros y pacientes son objeto estos días, con donaciones de particulares y entidades públicas y privadas, y aplausos colectivos que están dejando grabados en nuestra retina momentos inolvidables. También se ha habilitado un servicio de mensajería whatsapp, para enviar videos a los pacientes hospitalizados.La tecnología se ha convertido en otro gran aliado para la gestión de esta crisis. En estas semanas de confinamiento se han realizado hasta el, lo que ha supuesto un incremento del 400 % en su uso. A través de esta plataforma, los pacientes pueden contactar habitualmente con su médico y enfermero de referencia, recibir avisos oficiales y recomendaciones particulares, así como consejos de salud avalados por nuestros profesionales.

Y para intentar que la tecnología compense la ausencia de presencia física en los programas de promoción de la salud que habitualmente organizan los centros de Ribera Salud con colectivos ciudadanos y colegios, se ha habilitado el canal #CuídateEnCasa, donde cada día se incorporan vídeos con consejos sobre hábitos y alimentación saludable, una Escuela de Fisioterapia y otra de Mindfullness, entre otras iniciativas que impulsan los profesionales de este grupo sanitario.