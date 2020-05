FORMACIÓN | Universidad CEU Cardenal Herrera, amplia oferta de posgrado

Antiguos alumnos de postgrado de la Universidad CEU Cardenal Herrera comparten sus experiencias y relatan cómo iniciaron su camino en el mercado laboral o emprendieron nuevos retos profesionales. David Buj, Cristina de Cos y Carlos Martínez disfrutan actualmente con sus trabajos. Y es que, un postgrado es una inversión personal que permite encontrar el trabajo de tus sueños.

De las prácticas de postgrado al trabajo soñado

David Buj, antiguo estudiante de postgrado de la universidad.



David Buj inició su relación con el Villarreal CF a través de las prácticas del Máster en Fisioterapia Deportiva de la CEU UCH. «La universidad me ofreció muchas facilidades por lo que no dudé en solicitar el convenio de prácticas entre el CEU y el Villarreal CF», subraya. Miembro del equipo técnico del club 'groguet' , destaca de este posgrado «la gran variedad de profesores que lo componen. Pero, sobre todo, lo que más me animó a cursar este postgrado fue que se trata de un máster oficial, y uno de los beneficios que conlleva es poder acceder al doctorado».

Especialización y mejora profesional

Cristina de Cos cursó el Máster de Diseño y Comunicación Gráfica.



La ilustradora Cristina de Cos estudió el Máster de Diseño y Comunicación Gráfica de la CEU UCH «para ampliar horizontes en el mundo del diseño». Tras su paso por este postgrado, el portfolio de la artista ha crecido con el diseño y desarrollo de campañas de comunicación social, como el proyecto 'Nunca es demasiado pronto'. Una campaña, trabajo fin de máster de la artista, que ha permitido concienciar a la población sobre la realidad de una enfermedad, el Alzheimer, que en 2050 afectará a una de cada tres personas.

A través de carteles y folletos, Cristina de Cos alertaba sobre aquellos factores de riesgo modificables en la enfermedad de Alzheimer, con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de adoptar un estilo de vida saludable.

Ampliar el campo profesional

El alumno Carlos Martínez.



Carlos Martínez se decidió por un postgrado para ampliar su campo profesional tras estudiar Farmacia. Después de un tiempo trabajando, decidió abrirse camino en un nuevo campo profesional a través del Máster en Dirección y Monitorización de Ensayos Clínicos. «En noviembre de 2018 me ofrecieron la posibilidad de empezar a hacer las prácticas del máster en el Departamento de Farmacovigilancia de Experior. Empecé mis prácticas y en enero comencé a compaginarlo con las visitas a los centros como Study Coordinator».

La Universidad CEU Cardenal Herrera desde su creación ha apostado por caminar de la mano del mundo empresarial con una oferta de títulos de postgrado que responde a las necesidades del mercado laboral. Comprometida con la empleabilidad de los estudiantes, cuenta con más de 6 000 convenios con empresas e instituciones para la realización de las prácticas de postgrado que son llave de acceso al mercado laboral.