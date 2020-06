¿Quieres estudiar italiano?

¿Este verano no tienes previsto salir de Valencia y quieres aprovechar el tiempo? ¿Quieres adelantarte a tus propósitos? Aquí tienes una sugerencia: Centro G. Leopardi - Scuola di Lingua e Cultura Italiana - Calle Micer Mascó 6- Valencia

Termómetro para tomar la temperatura, gel antiséptico, ozonizadores, purificadores de aire, guantes de látex, desinfectantes spray para zapatos, mascarillas€ todo está listo para reanudar las clases presenciales de italiano, después de cuatro meses de actividad online.

En julio, agosto y septiembre, las personas que necesitan lograr lo antes posible un certificado de conocimiento de la lengua italiana para conseguir un máster o una beca, para opositar o aumentar sus posibilidades de trabajo, por intereses personales o por puro placer, pueden matricularse en los cursos intensivos que cada año se ofrecen y gracias a los cuales se puede alcanzar los niveles A2, B1, B1.1 o B2. Por la situación actual, este año se ofrecen tanto cursos online como presenciales.

El Centro G. Leopardi lleva en Valencia 45 años y, desde 2008, en su sede tienen lugar los exámenes oficiales CELI cuyo certificado es expedido por la Università per Stranieri di Perugia y que está reconocido en todo el mundo.

El italiano ya no es sólo el idioma de la música, del arte, de la moda o del diseño: Italia sigue siendo uno de los 7 países más industrializados del mundo y cabe recordar que es el primer inversor extranjero en la Comunidad Valenciana con cerca de 500 millones de euros anuales, que suponen un 51% del total. Valencia recibe no sólo miles de turistas italianos, sino también estudiantes – y no sólo Erasmus -, hombres y mujeres de negocios, investigadores y un largo etcétera de profesionales, perpetuando la tradición histórica de amistad y buen entendimiento recíprocos.

El Centro G. Leopardi ha fomentado en estos años el estudio del italiano a través de la enseñanza y de un sinfín de actividades culturales, como conferencias de diferentes temas relacionados con Italia, viajes culturales, cursos de historia del arte, traducciones de importantes autores exponentes de ambas culturas, encuentros gastronómicos, todo para acercar la cultura italiana a un país que puede apreciarla en todas sus facetas.

El italiano es el cuarto idioma más estudiado del mundo: es el idioma de la amistad, es bello, musical, pero no hay que olvidar que también muy útil.

¿Tienes una mascarilla para llegar hasta la calle Micer Mascó? Del resto se ocupan los profesores de la academia. Todos son italianos, están licenciados en lo que equivale a filología italiana y tienen mucha experiencia en la enseñanza del idioma (los alumnos dicen que son simpáticos, agradables y cercanos).

No sólo esto: la escuela ofrece, además de los cursos normales, clases de conversación gratuitas para que los alumnos adquieran la fluidez idiomática correspondiente al nivel que están cursando.

A disposición del alumnado, además, existe una mediateca con más de 2000 películas en versión original de cine italiano, miles de novelas, de ensayos y de libros de referencia para que pueda enriquecer sus conocimientos y su léxico.

Centro G. Leopardi - Scuola di Lingua e Cultura Italiana: Calle Micer Mascó 6- Valencia.

Para informaciones se puede contactar a través del teléfono 96 362 17 11 – Horario de junio: por la mañana 9.30 – 13.00 y por la tarde 16.30 – h.20.00 horas.