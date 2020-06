UA School: a un 'click' de cambiar tu futuro

La forma de medir la inteligencia, históricamente, se ha regido bajo el principio del Cociente Intelectual, que estudia la capacidad verbal y manipulativa, además de la velocidad de procesamiento. Sin embargo, el psicólogo estadounidense Howard Gardner reconoció otra serie de capacidades que diferencian a los seres humanos y no se tienen en cuenta en los test de inteligencia.

La Teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner distingue diferentes tipos de inteligencia formal: la lógico-matemática, la lingüística-verbal, la visual-espacial, la corporal-kinestésica, la musical, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. Gardner, por lo tanto, considera que todas las personas poseen cada una de estas inteligencias, aunque cada individuo desarrolla unas u otras. Sin embargo, ninguna de ellas es más o menos importantes que otra.

A lo largo de la historia, la educación básica se ha centrado en potenciar y desarrollar las dos primeras inteligencias (la lógico-matemática y la lingüística-verbal), dejando de lado el resto de capacidades. En la actualidad, cada vez son más los centros que se vinculan a la teoría de las inteligencias múltiples y buscan potenciar las fortalezas de los individuos.

Un buen ejemplo de ello es la Universal Arts School (UA School), cuya filosofía se basa en la idea de despertar el "yo interno" de cada persona. Para ello, potencian la libertad de expresión y la confianza.

Experiencia al más alto nivel

La Universal Arts School se fundó en 1994, cuando todavía no existía Internet ni los video-tutoriales o los PDF's. Por aquel entonces, escribían libros y manuales de software 3D para la editorial ANAYA y formaban los polígonos virtuales más toscos en arcaicos ordenadores. Además, enseñaban las técnicas más primitivas de simulación, animación y FX.

La Universal Arts School cuenta con una experiencia de 3 millones de horas en formación. Foto: UAS

Ahora, 25 años después y con una experiencia de 3 millones de horas en formación, esta Institución especializada en Cine y VideoJuegos es una de las escuelas de referencia a nivel internacional en su sector, ocupando el 14º lugar en la clasificación elaborada por la Animation Career Review y la primera a nivel nacional. La entidad norteamericana estudia un amplio abanico de servicios, configuraciones y estándares de calidad de las Escuelas y Universidades de todo el mundo para, posteriormente, elaborar un ranking de las 100 mejores escuelas del ranking mundial.

La Escuela cuenta con 2 sedes en las que poder estudiar, la de Valencia y la que se encuentra en Hollywood, Los Angeles (California). Existe un programa de intercambio de estudiantes que permite estudiar una parte de la formación en la otra sede, además de los programas online de formación donde el alumno puede estudiar en Inglés.

Los alumnos de la UA School tienen la opción de estudiar y aprender hasta 85 diferentes titulaciones, entre las que destacan las ramas de Animación 3D, Videojuegos, Game Design, Cine, Concept Art, VFX - efectos especiales, Sculpting 3D, post-producción, matte-painting, realidad virtual y aumentada, visualización interactiva y Efectos Procedurales con Houdini. En la actualidad, no existe otra institución con mayor nivel de especialización educativa en el sector de los VideoJuegos, la Animación, los VFX o el Cine Digital.

Todo ello, mentorizados por profesores que, a su vez, son profesionales en el sector que trabajan o han trabajado en Top Studios como Blizzard, EA, ILM, Disney, Digital Domain, DreamWorks, Ubisoft, Blue Sky Studios, etc. Su sede en Valencia, con más de 1.000 m?2; en pleno centro de la ciudad y dos centros educativos de especialización, cuenta con la última tecnología y todo el equipo profesional actualizado del sector.

Otro de los valores añadidos de UA School es su modelo de estudio, que puede ser presencial, telepresencial u online. Esto permite a sus alumnos adaptarse perfectamente a su oferta y disfrutar al máximo de la experiencia de formarse en UA School. Además, cuentan con un Campus Virtual único, el más avanzado del mundo, en el que miles de personas (estudiante o no) acceden diariamente a su intranet para visualizar videos, tutorías, conferencias, demos, realizar misiones e interactuar con otros alumnos y profesionales del sector.

Un total de 85 titulaciones

La UA School ha ido mejorando su oferta académica cada año, además de adaptarla a las nuevas necesidades del mercado laboral y de la demanda estudiantil. Con todo, en la actualidad son 85 las titulaciones con las que cuenta el centro, con sede en Valencia.

La UA School ha ido mejorando su oferta académica cada año y, en la actualidad, dispone de 85 titulaciones. Foto: UAS

Entre estas, destacan una serie de cursos muy populares entre su alumnado:

- Programa Aceleradora

Durante su último año académico, los alumnos de la UA entran a trabajar en un Studio de Producción (PUA) en el programa "Aceleradora". Durante nueve meses, realizan un proyecto totalmente profesional en "entorno productora" para salir al mercado con un proyecto real bajo el brazo o montar sus propios Studios Indy, si se decantan por el área de Emprendedores.

- Fullstack Videogame Technical Artist

Se trata de una doble carrera de 5 años, especializada en Concept Art & Character Animation. Aprende todo lo relacionado con Programación de Videojuegos con Unity, Diseño y Desarrollo de Videojuegos , Ilustración Concept-Art y Animación de Personajes durante 5 años de formación avanzada y alta especialización, solo para los más valientes. Tendrás un doble título superior de fullstack que te abrirá las puertas del sector. Aprovecha su beca del 50% en la segunda carrera.

- VFX with Houdini

Aprende VFX como las grandes productoras en este máster de 2 años. De todos los softwares empleados en los Efectos Visuales, no cabe duda de que Side FX Houdini ocupa los primeros puestos. Por su modelo de creación procedural, por su rapidez y por la cantidad de opciones que lleva integradas (partículas, ropa, pelo, explosiones, masas, destrucciones, etc), Houdini es sinónimo de empleo, miles de ofertas de trabajo se publican diariamente porque la demanda de VFX artists que dominen Houdini€

- Game Design and Videogame Art

Adéntrate en este doble máster de 2 años y descubre la formación definitiva para crear videojuegos: más conocimiento en menos tiempo. Aprende todo lo relacionado con Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Game Design en nuestra formación más demandada, donde estudiarás 2 masters a la vez y un segundo año de proyecto. Accede a más ofertas laborales en tiempo récord. Matricúlate ahora y accede al 50% descuento en el segundo master.

¿Cómo puedo matricularme?

El proceso de admisión a la Universal Arts School consiste en una valoración previa de las capacidades de cada aspirante, aunque este varía en función de la especialidad a la que se quiera aplicar. Además, el centro ofrece la posibilidad de contactar con un equipo de mentores para ofrecer asesoría a los posibles futuros alumnos y alumnas.

Cabe destacar que el Programa de Admisión para el curso 2020/2021 ya está abierto y el proceso de solicitud es muy sencillo, pues tan solo hay que rellenar un formulario, disponible en la página web.