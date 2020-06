VERANO | Purobeach, las mejores experiencias de ocio y descanso de Dénia

Redefinir el concepto tradicional de "beach club" fue una tarea sencilla para Purobeach Dénia el pasado año, cuando inauguró su nuevo Oasis del Mar de Puro Group, una apuesta de ocio y descanso en un enclave privilegiado. Así, la playa de Les Deveses de Dénia acoge este espacio con un marcado carácter mediterráneo.

Purobeach Dénia combina actividades al aire libre junto a una amplia variedad gastronómica, spa, piscina, servicio de coctelería, etc., puestas a disposición de sus clientes, que podrán encontrar el perfecto equilibrio entre cuerpo y mente gracias a sus inmejorables prestaciones.

Y es que, este nuevo paradigma de turismo "smart luxury" consolida a Purobeach Dénia como el "beach club" de referencia en la comarca de la Marina Alta, capaz de satisfacer todas las necesidades de sus visitantes.

Así, a escasos días de que dé comienzo la época estival, el espacio abre hoy sus puertas después de un periodo de incertidumbre tras la crisis sanitaria generada por la expansión del coronavirus. Purobeach Dénia reabre por segundo año consecutivo para volver a salpicar de felicidad y espiritualidad la costa levantina.

Templo del descanso y espiritualidad

Purobeach Dénia ofrece servicios de spa, clases de pilates y yoga. FOTO: Levante-EMV



Los responsables de Purobeach Dénia no quisieron precipitarse ante la situación de alarma, por lo que su reapertura no está exenta de un estricto protocolo de seguridad e higiene que vela por el bienestar tanto de los clientes como del equipo de profesionales que trabajan en el espacio. Un eficaz mecanismo de seguridad que, no obstante, no compromete la famosa "Puro Experience" tan valorada por quienes ya se han dejado contagiar de la cultura de bienestar del establecimiento.

Y es que, en el mediterráneo sabemos apreciar los lugares mágicos, por lo que los centros Purobeach, con sus ubicaciones estratégicamente escogidas que conviven con el entorno de forma respetuosa, son los elegidos para vivir momentos que perdurarán en el recuerdo. Desde maravillosas puestas de sol en una playa de arena dorada y dunas hasta una clase de yoga para dar comienzo a un día que transcurre entre baños en el mar o en la piscina, las instalaciones cuentan con diferentes áreas de relax, así como espacios gastronómicos en sus más de 1.650 metros cuadrados.



Un paraíso frente al Montgó que no solo ofrece sesiones de spa, yoga y pilates, sino que brinda la oportunidad a sus clientes de relajarse en sus hamacas y camas balinesas con los cócteles más selectos. Además, desde el punto de vista social, la distribución del espacio permite la interacción entre personas acompañada del mejor "deep house" pinchado en directo por un DJ.

M3, gastronomía mundial con esencia mediterránea

Purobeach Dénia ofrece una oferta gastronómica marcada por diversos estilo culinarios. FOTO: Levante-EMV



Uno de los baluartes de este emblemático espacio es su cuidada y rica oferta gastronómica. Conocida como M3, consiste en la combinación de estilos culinarios de tres capitales mundiales tan bonitas como diferentes: Miami, Melbourne y Marrakech, sin olvidar la esencia mediterránea fielmente representada a través de exquisitos arroces.

Miami representa la cocina Tex Mex, mientras que Melbourne aporta el grill con toques asiáticos. Por lo que respecta a Marrakech, esta cocina acerca los sabores de Arabia a la playa de Dénia. Deliciosas opciones gastronómicas que se adaptan a las recetas locales que incluyen productos representativos de la cocina de la Marina Alta. Además, como opción saludable, el restaurante Purobeach Dénia cuenta con platos completamente orgánicos en su carta.

Para los paladares más exigentes, el espacio posee un destacado servicio de coctelería, así como la posibilidad de celebrar eventos.

Nuevos paquetes de experiencias

El



La temporada que da comienzo hoy llega con numerosas novedades que incluyen paquetes de experiencias a precios cerrados. Ofertas completas en las que los clientes no tendrán que decantarse por una u otra opción, sino disfrutar de las ocho experiencias "wellness" al completo, como una clase de yoga y desayuno o una plácida velada de descanso en una hamaca premium acompañado de almuerzo, entre otras.