El inglés fácil con «Fun English»

Levante-EMV comienza mañana, sábado 4 de julio, una nueva colección: Fun English. Si odias el inglés y llevas toda la vida estudiándolo sin éxito, esta colección es para ti. Cada entrega cuesta 5,95 euros más el cupón del día.

La colección cuenta con 8 títulos: 'Aprende inglés con canciones de película' (Libro de Listening), 'Habla inglés como un nativo' (Libro de Speaking), 'This Book is the ReMilk!!' (Libro de Vocabulario), 'Guía Vaughan de Historia de la Segunda Guerra Mundial' (Libro de inglés en contexto), 'English On The Road!' (Libro de Phrasal Verbs, Expresiones y Reading), 'Palabras Clave en inglés que deberías conocer', (Libro de palabras clave), 'Aprende Inglés con imágenes' (Libro de Gramática) y 'Learn it like a lady!' (Libro de inglés situacional)

'Aprende inglés con Canciones de Película' es un libro orientado a mejorar la parte sin duda más importante del inglés, la comprensión auditiva, nuestro famoso 'Listening'. Aprenderás inglés, además de pasarlo en grande, a través de la música. Tiene más de 1 hora de audio.

'Habla inglés como un nativo' se centra en ganar agilidad oral. Después de la comprensión auditiva, el 'Speaking" es la segunda habilidad más importante que hay que dominar para hacerse con un idioma. Tiene cerca de 4 horas de audio.

'This Book is the ReMilk' es un libro ideal para aquellos que odian el inglés y que llevan toda la vida estudiándolo sin conseguir aprenderlo. Con él, uno lo pasará fenomenal, se reirá, descubrirá cosas nuevas y no podrá dejarlo a un lado. El libro aporta más de 2.000 términos de vocabulario

'Guía Vaughan de Historia de la Segunda Guerra Mundial es un libro para aprender historia en contexto a la vez que uno adquiere vocabulario y expresiones en inglés de una manera entretenida y divertida'.

'English on the road!' es un libro ideal para practicar la lectura y la comprensión auditiva en inglés. Incluye numerosas historias a través de las cuales se enseña vocabulario, phrasal verbs y expresiones imprescindibles con los que dominar este idioma. Tiene más de 6 horas de audio.

'Palabras clave en inglés que deberías conocer' es un libro que recoge aquellas palabras inglesas que los españoles jamás usan pero que aparecen recurrentemente en una conversación entre nativos del inglés.

'Aprende inglés con imágenes' es un libro clave del método Vaughan desde hace casi cuarenta años, enfocado a aprender gramática, desde las estructuras básicas del inglés, de forma muy visual. ¡No subestimes las estructuras elementales de nuestro idioma! ¡Para hablarlo correctamente hay que tener un dominio absoluto de las mismas! Tiene cerca de 4 horas de audio.

'Learn it like a lady' es un libro de inglés situacional y una propuesta dirigida exclusivamente a las mujeres que quieren comerse el mundo al mismo tiempo que aprenden inglés.

Dividido en siete capítulos, revisa distintas facetas femeninas a la vez que enseña vocabulario, expresiones, pronunciación, consejos, falsos amigos, sinónimos, citas famosas, recordatorios, errores comunes, diferencias entre inglés británico e inglés americano y aspectos culturales. Tiene 2 horas y media de audio.