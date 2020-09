SANIDAD | "Sin el compromiso social la sanidad pública no sirve para nada"

Liduvina Gil, concejala de Sanidad de Gandia. La edil hace balance de la situación de la ciudad y agradece el esfuerzo del personal que lucha contra la pandemia, así como el de la ciudadanía, a la que pide que continúe en esa línea.

¿Cuál es el estado sanitario de Gandia?

Podemos hablar de un proceso de la covid-19 que yo explicaría en cuatro fases. La primera se corresponde al inicio de la pandemia, en la que Gandia se manejó muy bien gracias al trabajo conjunto de Salud Pública, Atención Primària, Hospital Francesc de Borja, residencias, centros de menores, entidades, asociaciones públicas y privadas, empresas privadas y el Ayuntamiento de Gandia. De hecho, el municipio es una de las localidades con menor número de ingresos hospitalarios de la Comunitat Valenciana y con el menor número de personal sanitario contagiado.

Una segunda fase es la de latencia, en la que produjo la reapertura de todos los centros sociosanitarios, así como de las intervenciones y actividades aplazadas. La tercera fase se centra en un brote comunitario muy localizado relacionado con el ocio nocturno. En este punto, los sistemas sanitarios de Gandia actuaron de forma ejemplar, detectando el foco y realizando el seguimiento por parte de los rastreadores hasta el levantamiento del confinamiento obligado por parte de la Conselleria de Sanidad.

Actualmente nos encontramos en la cuarta fase, una marcada por los rebrotes en núcleos familiares y sociales. Así, resulta imprescindible la colaboración ciudadana y la responsabilidad.

¿Ha llegado a haber preocupación por los rebrotes en Gandia?

En Gandia la situación está siendo controlada y vigilada de manera intensa en estos momentos por las autoridades sanitarias después del brote que tuvimos en el mes de julio, todo y que la sociedad sin riesgo no existe. Ahora estamos mejor preparados que hace cuatro meses, tenemos más medios y hay protocolos que nos permiten actuar de manera contundente. Debemos tener en cuenta que para la Conselleria de Sanidad un brote nuevo se contabiliza a partir de tres personas en el mismo núcleo familiar.

La realidad ha sido que estos brotes se han controlado inmediatamente gracias al trabajo de Salud Pública y Atención Primaria, así como del hospital por la rapidez en la realización de test PCR. Aunque sí vemos con preocupación el aumento de contagios que son familiares y sociales, no se trata de culpabilizar a nadie, pero los ciudadanos y sobre todo nuestros jóvenes deben ser conscientes de que todavía no hemos salido de la pandemia y que hasta que no tengamos una vacuna, toda prevención es poca.



¿Cómo es la labor de rastreo del virus en Gandia?

Cuando se hace una prueba PCR, el hospital y los centros privados sanitarios remiten los resultados a Salud Pública, que contacta inmediatamente con la persona positiva y se piden PCR de la familia. Al mismo tiempo se recoge toda la información de su entorno laboral y social de los últimos días. Una vez realizadas las pruebas, si la familia también es positiva, Atención Primaria llama a todas las personas que han estado relacionadas con los casos positivos para hacerles también PCR. Atención Primaria hace el seguimiento domiciliario de todos los casos durante el confinamiento de 14 días.

Reconocimiento sanitario durante la pandemia en el Hospital de Gandia. FOTO: Levante-EMV

¿Han aprobado medidas especiales para evitar la propagación de la covid-19?

Desde el ayuntamiento se ha adoptado el teletrabajo, adecuando medidas de seguridad y prevención en la Administración Pública, sobre todo en aquellos servicios esenciales como los sociales o los sanitarios. El hecho de que Gandia forme parte de la Red Española de Ciudades Saludables y de Xarxa Salut nos ha permitido abordar conjuntamente medidas de prevención que hicieron, a pesar de las adversidades, que el Departamento de Salud de Gandia tuviera mejores datos en lo que se refiere al número de personas contagiadas, así como de sanitarios y casos en las residencias de personas mayores. Es cierto, y debemos dar las gracias a la ciudadanía de Gandia, que durante el confinamiento dieron la talla y supieron responder con disciplina, siendo inmensamente responsables y siguiendo las recomendaciones.

En Gandia se ha hecho un gran trabajo, como repartir mascarillas a las personas mayores con el apoyo del voluntariado y de empresas de la comarca, así como a los niños, los colectivos vulnerables y las asociaciones. Del mismo modo, se ha hecho un gran esfuerzo para tener una playa segura con un Plan de Contingencia que contempla el cumplimiento de las normas que continuamente recordamos a la ciudadanía: distanciamiento social, uso de mascarillas, entradas y salidas diferentes de la arena...

También hemos incorporado informadores, que continuarán con su labor en septiembre con el inicio del curso escolar, así como la realización de casi 20 campañas de folletos en redes sociales sobre las medidas de limpieza y desinfección en hostelería, comercios, etc. Se han difundido videos elaborados con la colaboración del Consell de la Infància dando consejo a los más pequeños. No obstante, todo esto servirá de poco si la ciudadanía no responde. Ahora toca que todos rememos en la misma dirección, pero no solo hemos de remar las autoridades sanitarias o las instituciones públicas, sino el conjunto de la ciudadanía y todos los sectores sociales y económicos. Por ello, llamo a la responsabilidad individual y personal de cada uno de nosotros.

Me imagino que en una ciudad eminentemente turística como Gandia hay que redoblar el esfuerzo para parar el virus€

Efectivamente, por eso se ha trabajado en un Plan de Contingencia para la playa de Gandia que yo calificaría de modélico con la ayuda de todos los sectores relacionados con el turismo de nuestra ciudad. Por eso Gandia ha recibido este año diversas banderas que acreditan el trabajo realizado, como la Safe Tourism Certified que concede el Instituto de Calidad Turística Española (ICTE). También hemos recibido la bandera de "Playa libre de Humos", otorgada por la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, otorgada a la playa de l'Ahuir.

¿Tienen suficientes recursos humanos y de infraestructura para evitar un colapso?

La sociedad sin riesgo no existe, pero estamos mejor preparados que hace cuatro meses. Sanidad está haciendo un gran esfuerzo con el contrato de profesionales, que no solo ayudan a contener esta pandemia, sino que vuelven a la normalidad de operaciones de tipo menor que quedaron pendientes debido a la covid-19. Si hablamos del Hospital de Gandia, en verano siempre se produce una situación de recursos más ajustados por las vacaciones de los profesionales, pero en septiembre ya se cuentan con todos los recursos, por lo que podemos hablar de un centro muy preparado. Además, Gandia tiene una buena dotación de rastreadores para el número de población.

¿Qué medidas se tomaron a nivel local para que, una vez reabierto el ocio nocturno, no volviera a producirse un brote?

Se mantuvo una reunión que presidió la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, con la participación de los departamentos de Turismo, Políticas Económicas, Comercio, Industria e Innovación y Sanidad y Políticas Saludables, en la que se analizó la situación y se acordó el trabajo conjunto de todo el sector implicado, reforzando las medidas higiénicas, de cumplimiento de los aforos, de distanciamiento social, de uso de las mascarillas, de horarios, etc.

En estos momentos la restricción de nuevos horarios y de cierre de locales de ocio, discotecas, pubs, etc., decretados por la Generalitat Valenciana después de la última reunión mantenida a nivel autonómico hizo que ahora tengamos que dirigir nuestros esfuerzos a controlar aquellos espacios donde se producen reuniones o concentraciones que no cumplan las normativas.