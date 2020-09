Vithas València 9 de Octubre avanza en el diagnóstico precoz del alzhéimer

Los marcadores biológicos o biomarcadores son parámetros medibles que se asocian a un determinado proceso biológico. La enfermedad de Alzheimer encabeza la lista de investigaciones centradas en la búsqueda de biomarcadores con una finalidad diagnóstica. Para que un biomarcador demuestre su utilidad debe haber sido validado en casos confirmados mediante un estudio neuropatológico y gozar de una sensibilidad alta que permita un diagnóstico diferencial frente a otras demencias. Además, debe ser reproducible, no invasivo, fácil de realizar y accesible económicamente.

Investigación en Vithas



El Servicio de Medicina Nuclear de Vithas València 9 de Octubre ha participado en un estudio multicéntrico titulado "Multivariate analysis of dual-point amyloid PET intended to assist the diagnosis of Alzheimer's disease" -Análisis multivariante de PET amiloide de doble punto destinado a ayudar al diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer-, enfocado en la investigación de nuevos biomarcadores en el Alzheimer; más concretamente, en el campo de la neuroimagen PET. Además del Hospital Vithas València 9 de Octubre, participan en el estudio la Universidad de Granada, el Hospital Virgen de las Nieves (Granada), la Universidad de Liége (Bélgica) y la Universidad de Leicester (Reino Unido).

"Las conclusiones más relevantes apuntan a que el biomarcador en que estábamos trabajando desde hace años (perfusión de amiloide) obtiene datos equiparables a un biomarcador ya plenamente establecido (PET-FDG), lo que permite gracias a nuestro desarrollo científico obtener en un sola visita al centro y sólo inyectado un biomarcador (PET Amiloide) la información de dos biomarcadores, la del amiloide y la de la FDG", explica el Dr. Pablo Sopena, responsable del Servicio de Medicina Nuclear de Vithas València 9 de Octubre.

Cabe destacar que ambos biomarcadores se usan en el diagnóstico y control evolutivo del Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas.

Según Ángel Ayuso, director científico corporativo de Vithas y director gerente de la Fundación Vithas, "el estudio de biomarcadores está centrando gran parte de las labores de investigación en torno a patologías que precisan de una detección precoz para optimizar los resultados de su tratamiento. Este estudio se suma a la apuesta fuerte de Vithas, a través de su Servicio de Medicina Nuclear, por ganar tiempo a una enfermedad tan devastadora, a nivel personal, familiar y social, como el alzhéimer".

Pioneros en el diagnóstico precoz de Alzhéimer



En 1906, Alois Alzheimer describió una nueva enfermedad que producía pérdida de memoria, desorientación y alucinaciones. Alzheimer describió la presencia de placas de amiloide -un péptido o molécula formada por la unión de distintos aminoácidos- en la sustancia gris del cerebro de estos enfermos, y las asoció a la degeneración de las estructuras neuronales.

Tras ser acreditada su eficacia por distintos estudios clínicos, el Servicio de Medicina Nuclear de Vithas València 9 de Octubre fue el primer centro hospitalario europeo que sometió a un paciente, fuera de ensayo clínico, a un PET cerebral para el estudio de las placas de amiloide.

Esta prueba supuso una revolución diagnóstica en torno a la enfermedad de Alzheimer pues, hasta entonces, los distintos estudios diagnósticos de imagen RM y TAC desvelaban la muerte neuronal o la pérdida de volumen. "Antes que se produzca esta pérdida de volumen, hay una disfunción neuronal que los estudios PET con fluorodesoxiglucosa permiten evaluar. Pero, incluso antes de la disfunción neuronal, se produce en el cerebro un depósito de las placas de amiloide, que puede ser estudiado con PET", aclara el Dr. Pablo Sopena.

La PET de amiloide se convertía así en la primera y única herramienta diagnóstica aprobada por la Unión Europea que muestra la presencia o ausencia de placas amiloides, suponiendo una auténtica revolución diagnóstica en torno al Alzheimer.