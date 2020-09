Abacus, suport a escoles i famílies

El curs 2020/2021 serà diferent. Les necessitats de compaginar les mesures de salut pública que frenen la propagació de la covid-19 amb la d'oferir la màxima normalitat per a docents, alumnat i famílies esdevé un repte important per a tots els actors implicats. També per als proveïdors de productes i serveis a les escoles que són essencials per a assolir l'èxit en aquest important repte.

A més a més, a l'excepcionalitat del moment s'ha d'afegir el repte d'avançar cap a una societat més sostenible, on els valors prenen protagonisme davant qualsevol acció de venda. Cal, per tant, sumar a la necessària seguretat en l'aprenentatge, la certesa d'afrontar els reptes que s'imposen com a societat i que la pandèmia no pot ajornar, com avançar cap a una societat més justa, més inclusiva, més sostenible, més responsable i, per tant, més lliure.

Abacus Cooperativa ha assumit, des del primer moment, aquesta doble línia d'acció, d'una banda garantint que els establiments complisquen les garanties d'ocupació i les condicions de seguretat per als seus usuaris, a l'hora que els productes distribuïts per la cooperativa complisquen amb els requeriments de manipulació segura. En aquest sentit, Abacus ha reforçat el servei de botiga online, implementant millores que fan més eficient el servei i que permeten de forma còmoda i ràpida adquirir la major part de productes que Abacus té a les seues botigues.

Les botigues Abacus han implementat les mesures necessàries per a afavorir la distància social i amb una cura permanent en el condicionament dels espais per a complir amb escreix amb totes les normatives exigibles. D'altra banda, Abacus continua avançant en la implantació del seu model de consum responsable i sostenible, que implica tant en la selecció de productes com en la progressiva reducció de residus i l'eficiència energètica. En aquest sentit, els establiments Abacus estan avançant una tendència de futur que potenciarà el producte a granel, eliminant els blisters o el film protector de productes, substituint les bosses de plàstic per les de paper o triant materials reciclables per als productes de la marca Abacus i paper certificat PEFC en els seus catàlegs. Abacus està afavorint que empreses líders en l'àmbit de la papereria i el material escolar se sumen a aquesta iniciativa.

Abacus, amb més de 25 anys de presència a la Comunitat Valenciana, continua sent un factor d'innovació al món educatiu, a l'hora que un referent de confiança tant per a les famílies, que saben que a Abacus trobaran exactament el que necessiten, com per a la comunitat educativa, que confia en el criteri de qualitat, seguretat i equitat a l'hora de triar els productes destinats a escoles i a l'alumnat.