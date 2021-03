La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha rebutjat el boicot que ha patit aquesta matinada la seu de l’oficina d’atenció LGTBI Orienta a València amb el bloqueig, amb cola forta, dels panys del centre.

Al costat dels desperfectes ocasionats a Orienta, que gestiona el col·lectiu LGTBI Lambda, la seu que aquesta entitat té a València també ha patit el bloqueig dels panys. Des de les oficines han assenyalat que els danys ja han sigut reparats i que les dues seus estan obertes i en ple funcionament, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, una vegada presentada la denúncia per part de l’entitat, informarà la Policia autonòmica per a fer un seguiment del succés. Es tracta de la segona vegada que ocorre un fet d’aquestes característiques. La primera va succeir el setembre de 2020.

Orienta és un servei d’assessorament i de suport a persones pertanyents al col·lectiu LGTBI, així com a les seues famílies i persones pròximes, que requerisquen una atenció específica adequada a les seues necessitats. Les oficines, a les ciutats de València, Alacant i Castelló de la Plana, compten amb un total de 23 treballadors i treballadores especialitzats en l’atenció al col·lectiu LGTBI.

Els serveis que s’ofereixen inclouen atenció, informació i orientació, tant directa com per telèfon, en el número gratuït 900 10 10 15 o per correu electrònic.

Algunes de les prestacions gratuïtes que s’ofereixen són assessorament psicològic, tant individual, en parella o en grup, i itineraris especialitzats d’atenció social; també s’ofereix acompanyament personalitzat.

A més, proporciona suport legal, orientació laboral i educativa, atenció a la infància i l’adolescència, així com a les seues famílies, assessorament a persones migrants LGTBI, atenció i ajuda a víctimes de discriminació i delictes d’odi per LGTBI-fòbia, així com a les víctimes de violència intragènere, és a dir, la que es pateix en parelles del mateix gènere.