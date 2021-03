El Sorteig Extraordinari del Dia del Pare de l’ONCE, celebrat el dia 19 de març, ha deixat quasi 21 milions d’euros a la comarca de la Safor, on un únic venedor, Iván Pérez Estruch, ha repartit tots els cupons agraciats. En concret, ha donat un premi d’uns 17 milions d’euros a una jove de la comarca i 99 premis més de 40.000 euros per cupó entre els clients i treballadors del bar Carol, a Miramar, i dos magatzems de taronges de les localitats de Piles i Daimús. L’organització ha qualificat la xifra de “rècord”.

El venedor de l’ONCE Iván Pérez Estruch, després de saber que va vendre els cupons del número agraciat amb un total de 20.960.000 euros, va manifestar a Levante-EMV sentir-se “molt content” per aquesta pluja de premis i va assegurar que la jove guanyadora de 17 milions s’havia posat en contacte amb ell per a agrair-li-ho personalment.

“Anit, els whatsapps i les telefonades no paraven de sonar”, va assenyalar. Pérez Estruch va reiterar que està “molt content per haver pogut recompensar els veïns d’aquesta manera”. “A la nit, em va telefonar una senyora plorant per a dir-me que li feia molta falta”, va recordar. La premiada amb 17 milions també es va posar en contacte amb ell.

En aquesta línia, el premi va estar molt repartit entre els veïns de la zona, clients habituals del venedor de l’ONCE. Aquest premi “servirà per a tapar forats i per a respirar”, ha apuntat Pérez, que ha obtingut 20.000 euros d’un cupó compartit. “Ho celebrarem molt prompte. Ara anirem amb uns companys al bar Carol (on s’ha repartit una part important del premi) a veure si es reuneix la gent allí”, va indicar el venedor.