Una “marea de tovalloletes” anunciada. La costa més pròxima a la desembocadura del riu Gorgos a Xàbia i, sobretot, la Punta de l’Arenal (cala del Ministre) han quedat esguitades de tovalloletes, després del temporal d’aquest cap de setmana. La mar ha escopit uns residus no biodegradables que es continuen llançant als lavabos, obstrueixen els embornals i acaben als rius i a la mar. A Xàbia, no hi ha misteri sobre el camí que segueixen aquestes tovalloletes contaminants fins a arribar a la mar.

Ecologistes en Acció de la Marina Alta ha advertit de les “greus negligències” que ha provocat aquest nou episodi de contaminació. Ha subratllat que, des de fa més d’una setmana, se sap, com va revelar Levante-EMV, que hi ha una bretxa en un col·lector (clavegueram) que hi ha dins del llit del riu Gorgos. “Ni l’Ajuntament ni l’empresa que gestiona l’EDAR (estació depuradora d’aigües residuals) han resolt un problema que era fàcil de solucionar”, sostenen els ecologistes, que han demanat reiteradament en els últims dies que es col·locara la llosa de formigó on hi ha el forat (pesa uns 200 quilos) i se segellara així la fuita.

Dijous va ploure amb intensitat i les aigües fecals i les tovalloletes en qüestió van brollar a borbollons per aquesta bretxa. La crescuda del riu va fer que aquests residus acabaren a la mar. Aquest cap de setmana hi ha hagut temporal i les ones han retornat a terra milers de tovalloletes.

“Hem posat els fets en coneixement del Seprona i de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Sabem que s’han obert expedients i que, probablement, l’Ajuntament serà sancionat pels abocaments”, assenyalen els ecologistes, que insisteixen que és urgent reparar el forat en l’embornal. També exigeixen que es depuren responsabilitats.