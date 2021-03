Vicky Foods, companyia agroalimentària del sector del pa i la brioixeria, va aconseguir una xifra de negoci de 376 milions d’euros en 2020, la qual cosa suposa un increment del 6 % respecte a l’any anterior. La firma valenciana va obviar la crisi del coronavirus i va disparar la seua activitat de producció fins a les 175.000 tones, sobretot per la demanda de pa, que va representar un 40 % de la seua facturació en un exercici “marcat per l’excepcionalitat, la complexitat i moltes incerteses”, assegura el conseller delegat de Vicky Foods, Rafael Juan.

Un dels factors que explica el creixement de la companyia alimentària té a veure amb el negoci exterior, que va millorar un 18 % més, gràcies, sobretot, als seus principals mercats, que són Portugal, França, Itàlia, el Regne Unit i Algèria. Les vendes internacionals ja representen una cinquena part de la seua xifra de vendes totals.

El màxim executiu de la companyia, amb fàbriques a Vilallonga, Gandia i Algèria, ha explicat també que la mercantil familiar ha creat 200 noves ocupacions, la qual cosa li va permetre elevar la plantilla fins als 2.650 treballadors a la conclusió de l’exercici de 2020. Vicky Foods també anuncia una inversió de 75 milions d’euros en maquinària, millores dels processos de producció i infraestructures. “El pla d’expansió vindrà per la potenciació dels països on més estem implantats, com Alemanya, França o el Regne Unit”, apunta Rafael Juan.

Innovació i sostenibilitat

Segons el CEO de Vicky Foods, “la pandèmia ha augmentat les inversions, que s’han elevat a 39 milions d’euros, a ampliar instal·lacions i millorar processos. De fet, més d’un 10 % de les seues vendes s’han produït a conseqüència d’aquests processos d’innovació”, agrega Rafael Juan. El juliol de 2021, l’empresa vol completar la substitució del plàstic per materials biodegradables en tots els envasos que usen els productes Dulcesol, que suposen 150 milions de paquets anuals.

Rafael Juan també va advertir de l’encariment de matèries primeres com la farina, olis de gira-sol, margarines o envasos de plàstics, la qual cosa afecta de ple el sector de l’alimentació. “Hi ha escassetat, molta demanda de països com la Xina i també processos d’especulació en el mercat”, conclou el màxim directiu de Vicky Foods.