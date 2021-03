El Comité d’Acció Política de Vox ha autoritzat aquest dilluns la presentació de dos recursos d’inconstitucionalitat: contra la Llei d’eutanàsia, aprovada la setmana passada pel Congrés, i contra la Llei de salut aprovada el mes passat al Parlament de Galícia.

El portaveu del Comité d’Acció Política del partit, Jorge Buxadé, ha informat en roda de premsa, després d’una reunió d’aquest òrgan, que el seu grup parlamentari al Congrés —que pot recórrer davant del Tribunal Constitucional per superar els 50 diputats— presentarà pròximament els dos recursos.

En el primer cas, perquè, amb la llei nova, l’Estat es converteix en “còmplice” d’atacs a la vida i dignitat de les persones i veuen preferible una llei de cures pal·liatives; i, en el segon cas, per les “sancions gravíssimes” previstes en la norma gallega contra qui no es vacune, ha explicat Buxadé. Així mateix, el també europarlamentari ha instat el Tribunal Constitucional a resoldre, com més prompte millor, dos recursos més presentats ja per Vox contra els decrets de l’estat d’alarma per la pandèmia.

Buxadé ha informat que el Comité Executiu Nacional del partit decidirà dimecres qui serà el cap de llista per a les eleccions a l’Assemblea madrilenya del 4 de maig i qui dirigirà la campanya electoral. Quan se li ha preguntat sobre si repetirà en la candidatura Rocío Monasterio, el portaveu ha preferit no avançar la decisió de l’executiva, però sí que ha manifestat la seua opinió que Vox encerta més com més previsible és, ja que “no és el partit de les sorpreses”. El dirigent de Vox ha indicat, respecte a les enquestes preelectorals, que “hi ha el risc que l’esquerra guanye” i ha assegurat que el seu partit “no demanarà entrar en el govern”, en ser preguntat sobre l’opció d’un possible pacte després dels comicis amb el PP.

Buxadé ha instat a una convocatòria immediata d’eleccions a Múrcia, Andalusia i Castella i Lleó, pel mateix motiu pel qual s’han convocat a Madrid; o a Canàries, a causa dels “problemes de la immigració il·legal”.

També ha lamentat que les mascaretes no siguen gratuïtes, malgrat que siga obligatori usar-les, i que es prohibisquen desplaçaments entre comunitats autònomes al mateix temps que els turistes estrangers tenen autoritzada la mobilitat a Espanya.

La retirada dels projectils de foam als Mossos —pactada per ERC i CUP— li sembla a Buxadé “una mesura absolutament criticable i que ratlla el delicte”, perquè, al seu judici, suposaria “quasi l’omissió del deure de socors o l’omissió del deure de perseguir delictes”.