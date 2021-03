Després de la tempesta, arriben espectacles naturals de suprema bellesa. La Marina Alta va començar el dia ahir amb un cel límpid. I els colors, després de les pluges dels últims dies, són vivíssims. Ha arribat, per fi, la lluminosa primavera. L’espectacle està en la mar. Des del cap de Sant Antoni, s’observa una claríssima i perfecta línia que separa les aigües costaneres de les de mar endins. La mar litoral té color cian. I, de colp i sense degradats, canvia a blau marí.

Aquest contrast de color és conseqüència de les pluges i del temporal del cap de setmana. El blau més suau i diluït (cian) sorgeix de la mescla de l’aigua marina i la que ha arribat de barrancs i rius. Té menys concentració salina. Aquesta massa d’aigua “xoca” amb la d’un blau més potent. I es crea una línia quasi tirada a esquadra i cartabó entre un color i l’altre.

I, per a sumar contrastos, hi ha, a més, el blau celeste del lluminós cel. Els colors, ara sí radiants, ja estan a to amb la primavera.