La plataforma ecologista Xúquer Viu va aprofitar ahir la commemoració del Dia Mundial de l’Aigua per a reclamar, a les portes que s’expose el nou pla hidrològic del Xúquer que estarà en vigor fins a l’any 2027, un augment “significatiu” del cabal ecològic del riu i dels seus afluents, ja que considera que el que té assignat actualment no es correspon amb la importància i el cabal natural del Xúquer, especialment en el seu curs baix que recorre la comarca de la Ribera. El col·lectiu reivindica que s’augmente el cabal de l’Albaida per a garantir-ne la connexió amb el Xúquer i que es revisen també els cabals mínims del Magre, el Sellent i el Cànyoles.

“El nou pla hidrològic ha de complir la Directiva marc de l’aigua, que té com a principal objectiu aconseguir el bon estat de les masses d’aigua”, incideix la plataforma, que, a més, reivindica la necessitat d’escometre la restauració de tots els rius de la demarcació i, en particular, del curs baix del Xúquer, de Tous a Cullera.

Depurar per a protegir l’albufera

Pel que respecta al llac de l’Albufera, el col·lectiu conservacionista alerta que les aportacions d’aigua actuals són “clarament insuficients” i planteja la necessitat que s’amplien. “Per a millorar la qualitat de l’albufera, han de ser prioritàries les actuacions de sanejament i depuració, inclosa la del col·lector oest, com a condició imprescindible per a poder avançar en la millora de la qualitat de l’estany”, assenyalen.

Xúquer Viu incideix en la necessitat de fer una avaluació ambiental global de la modernització dels regadius “per a compensar la pèrdua de cabals del riu i de l’albufera”, així com per a regenerar els aqüífers i evitar la intrusió salina en els més pròxims a la costa. D’altra banda, assenyala la necessitat de millorar la depuració de les aigües residuals en l’àmbit de les indústries, “de manera que la qualitat de les aigües depurades que s’aboquen al domini públic hidràulic siga igual o superior a la de les aigües que han entrat en la depuradora”.

Els ecologistes també demanen a les autoritats mesures més rigoroses respecte de la contaminació dels aqüífers per nitrats, “atés que aquesta situació no ha millorat” i, en aquesta línia, fomentar l’agricultura ecològica.

D’altra banda, la plataforma reivindica l’accés a l’aigua potable i el sanejament com un dret humà essencial i sol·licita a les autoritats la recuperació de la gestió pública, mitjançant la “remunicipalització del servei”.