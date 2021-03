La Facultat de Química de la Universitat de València està duent a terme la captació de mostres d’aire per a analitzar la presència del virus SARS-CoV-2 en l’aire interior de dues aules universitàries, dins del projecte AIRCOV que investiga la presència del coronavirus en els aerosols i la seua possible vinculació amb la qualitat de l’aire, segons ha informat la institució acadèmica en un comunicat.

Es tracta d’una proposta desenvolupada per personal investigador del Departament de Química Analítica de la institució i de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) que va començar ahir i que continua, fins demà, en una de les aules del centre acadèmic. La setmana que ve seguirà en una altra aula.

Encara que, inicialment, en el projecte AIRCOV, només es preveia la detecció i l’anàlisi d’aerosols, a les mostres que calia analitzar se n’han afegit d’altres biològiques com la saliva tant de l’alumnat com del professorat del centre. La investigació es desenvolupa en aules universitàries de la Facultat de Química del Campus de Burjassot-Paterna de la Universitat de València, on es du a terme la captació de mostres durant la jornada lectiva.

L’equip investigador utilitza quatre tipus de mostrejadors que capten tota la matèria particulada (aerosols). Per a cada dependència, es mesuren, a més, els diferents paràmetres químics de la qualitat de l’aire com el CO₂, el CO, la matèria en suspensió, la humitat relativa i els compostos orgànics volàtils (COV).

Els resultats de l’estudi permetran formular propostes de gestió per a reduir les possibilitats de contagi en espais interiors públics com les aules universitàries i els centres d’atenció primària. El grup d’investigadors està liderat per Vicent Yusà, Salvador Garrigues i Xavier López-Labrador.

Sobre aquest tema, el professor associat del Departament de Química Analítica de la Universitat de València i responsable de l’Àrea d’Investigació en Seguretat Alimentària de FISABIO, Vicent Yusà, explica que aquest projecte pretén investigar la presència de coronavirus en l’aire interior d’aquests centres per a propiciar una millor comprensió de la transmissió per aerosols.

SEGURETAT EN LA DOCÈNCIA

D’aquesta manera, “es pretén establir elements de gestió sanitària en la docència universitària i en la seguretat dels centres d’atenció primària que ajuden a protegir la salut del personal docent, l’alumnat, els pacients i el personal sanitari, i disminuïsquen els riscos de transmissió”, assenyala.

En el cas dels centres d’atenció primària, s’han establit tres tipus d’àrees per a la presa de mostres: àrees amb presència de pacients, àrees exclusives per al personal sanitari i àrees per al públic general. Les primeres anàlisis es van dur a terme fa unes setmanes. S’han pres mostres a l’inici del dia (ambient sense virus) i al final de la jornada.