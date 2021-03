La posada en marxa de la vacunació és veure, de nou, la llum a la fi del túnel de la pandèmia. La inoculació amb Astrazeneca, Pfizer i Moderna es reprendrà hui als tres hospitals de campanya de la Comunitat Valenciana.

De les 132.000 dosis d’Astrazeneca de què disposa la Conselleria de Sanitat, unes 90.000 s’aplicaran a docents i professionals de la comunitat educativa a partir de divendres. De fet, Educació ha demanat als centres que actualitzen les seues llistes per a vacunar els majors de 55 anys. La resta, unes 30.000 injeccions, serà per a altres col·lectius de servei d’emergències que s’havien quedat fora per edat, per superar els 55 anys, i que hui ja començaran a ser immunitzats.

A més, hui s’administraran les primeres dosis de la vacuna de Moderna, unes 16.620, a majors de 80 anys. En aquest sentit, també cal destacar que la vacuna ja ha aconseguit reduir un 93 % els contagis en residències en dos mesos.

D’altra banda, la vacuna de Pfizer s’injectarà en segones dosis en residències, en primeres i segones dosis a sanitaris del Servei Valencià de Salut (SVS), en segones dosis a sanitaris privats, en segones dosis a centres de dia de persones amb diversitat funcional, en primeres i segones dosis a persones amb gran discapacitat i més de 80 anys (56.000) i en primeres dosis a treballadors de serveis socials.

Persones que es vacunaran demà:

-Amb Astrazeneca:

Col·lectius en actiu amb una funció essencial per a la societat.

Guàrdia Civil (entre 55 i 65 anys)

Policia Nacional, Autonòmica i Local (entre 55 i 65 anys)

Bombers (entre 55 i 65 anys)

Tècnics de les Forces i Cossos de Seguretat (entre 55 i 65 anys)

Professionals de Protecció Civil (entre 55 i 65 anys)

Emergències (entre 55 i 65 anys)

Forces Armades (entre 55 i 65 anys)

(Unes 90.000 s’aplicaran a docents i professionals de la comunitat educativa, de 18 a 65 anys, a partir de divendres)

-Amb Moderna:

Majors de 80 anys

-Amb Pfizer:

Persones considerades com a grans dependents i sanitaris.

Segones dosis residències

Primeres i segones dosis sanitaris de l’SVS

Segones dosis a sanitaris privats

Segones dosis a centres de dia de persones amb diversitat funcional

Primeres i segones dosis a persones amb gran discapacitat i més de 80 anys, unes 56.000.