El València CF i José Luis Gayà ja s’han assegut per a posar en marxa la renovació del capità. Segons ha pogut saber Levante-EMV, el club ja ha mantingut una primera reunió amb els agents del jugador per a abordar l’ampliació de contracte del lateral esquerre. El full de ruta del club era mantindre una primera presa de contacte a partir del mes de març i aquesta primera trobada ja s’ha produït en els últims dies. La reunió suposa un punt de partida per a unes negociacions que s’esperen llargues. De moment, el que importa és que hi ha predisposició per les dues parts. Gayà, que acabarà contracte amb el València el juny de 2022, s’hi vol quedar i el València ja ha mogut fitxa per a assegurar-se la seua continuïtat en un moviment estratègic a nivell de club, per la dimensió d’un futbolista cridat a liderar el projecte de la temporada 2021/22. Les dues parts volen i aquest és el millor escenari per a afrontar el procés de negociació que ja ha començat. El club no vol que la seua situació s’enquiste i l’objectiu és arribar a estiu amb l’acord de renovació de contracte i el blindatge de la clàusula de rescissió tancat.

El club és conscient de la necessitat d’apostar per Gayà i l’obligació de fer un esforç econòmic per l’estatus, el rendiment i el compromís del futbolista, demostrat amb fets i amb paraules. El lateral s’ha erigit en el gran capità del València i el seu paper ha sigut fonamental per a evitar el desastre aquesta temporada. Gayà ha tirat del carro amb l’ajuda de la resta de pesos pesants del vestuari i ha solucionat situacions crítiques en el vestuari com l’intent de Javi Gracia d’abandonar el vaixell a principis d’octubre després de sentir-se enganyat per la planificació esportiva. Gayà també ha sigut clau a l’hora de fer autocrítica, donar tocs d’atenció seriosos a l’equip, ajudar els joves i solucionar conflictes individuals com els que van tindre Gonçalo Guedes i Maxi Gómez amb l’entrenador, així com vetlar per l’interés col·lectiu per damunt de l’individual. Tot això ha convertit la figura de Gayà en imprescindible i el club ho sap. Per això ja ha fet un primer pas seriós.

I què pensa el futbolista? El de Pedreguer va deixar clara la seua postura després de l’empat contra el Barcelona al Camp Nou. Al capità del València se li va preguntar per la seua renovació en el programa El partidazo de la Cadena Cope i la seua resposta va ser curta i contundent: “El meu objectiu és quedar-me en el València CF”. Gayà té clar que el seu futur passa per seguir en el València. És llegenda viva d’aquest club i al seu cap continua la idea de convertir-se en un one club man (home d’un sol club en la seua carrera esportiva). Malgrat la seua joventut, el lateral ha entrat en la història del club amb uns números a l’abast només dels triats en els 102 anys de vida del València. Gayà ja està en el top-50 de jugadors amb més partits oficials en la història del club i diumenge passat, a Mestalla, va complir els 200 partits en la Lliga. Es tracta del jugador número 43 que aconsegueix aquesta xifra i, el més important, és el segon futbolista més jove a sumar-los només per darrere de Miguel Tendillo i superant amb escreix autèntics mites del valencianisme com van ser Fernando Gómez, Gaizka Mendieta, Juan Cruz Sol, Pep Claramunt i Carlos Arroyo.