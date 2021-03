Se senten “estafats”. Els usuaris de bicicletes de muntanya creuen que la Conselleria d’Emergència Climàtica que dirigeix Mireia Mollà els ha “menyspreat”. Associacions de ciclistes, entre les quals hi ha la Federació i la IMBA, van presentar més de 400 al·legacions al projecte de modificació del Pla d’ordenació territorial del Túria (PORN) perquè la Conselleria accedira al fet que les bicicletes BTT pogueren transcórrer per les sendes del parc.

Defensen que la Conselleria va notificar per escrit l’estimació i, per tant, l’acceptació d’aquestes modificacions que legalitzaven l’ús de les sendes per als ciclistes. Així es va publicar en la pàgina web de la Generalitat durant el procés d’exposició pública. No obstant això, després de les últimes modificacions del text, les al·legacions estimades van desaparéixer.

Conselleria defensa que no és el mateix “prohibir” que “no autoritzar”, que és com es recull en el text aprovat per la comissió d’avaluació que va donar llum verda a la declaració ambiental, territorial i estratègica (DATE) del PORN del Túria.

En aquesta comissió, es va decidir suprimir l’autorització expressa a circular per tot l’espai protegit, incloses les sendes, que era el compromís que els ciclistes asseguren que li havien arrancat a la secretària autonòmica d’Emergència Climàtica, Paula Tuzón, i al director general de Medi Natural, Benjamín Pérez.

La Conselleria defensa que el canvi “no implica la prohibició, sinó l’ordenació”. El matís, assenyalen, és significatiu, ja que amb aquesta “ordenació” s’espera mantindre reunions amb els afectats per a permetre el trànsit per alguns espais. Asseguren que es treballarà “conjuntament” per a dirimir quines sendes són adequades. En qualsevol cas, aquest assumpte no entra en l’articulat del PORN i no té per què recollir-se en els articles que en regulen els usos. “Està suprimida l’autorització expressa, però no es prohibeix”, conclouen. Així, doncs, Emergència Climàtica cita les plataformes a mantindre més reunions per a regular l’espai i no col·lidir amb el medi natural.

Una anomalia

De fet, aquesta autorització al Parc Natural del Túria suposava una anomalia respecte a altres normatives, ja que l’ordenació de les sendes preserva els valors de conservació de la flora i fauna, l’argument de les autoritats per a denegar l’ús als aficionats a la BTT, que sí que poden circular per altres vies com les pistes forestals.

No obstant això, els usuaris de BTT no estan conformes amb les explicacions i no descarten convocar una “gran manifestació” en defensa de l’ús de les sendes per a exigir “igualtat i la fi de la discriminació”, com assenyalen en un comunicat que han fet públic en les xarxes socials.

El delegat de la IMBA a la C. Valenciana, Julio Carrión, va declarar a aquest diari que se senten enganyats per la Conselleria. “Normalment argumenten que hi ha un conflicte entre els senderistes i els ciclistes, però no n’hi ha. I, de totes maneres, això se solucionaria dient que l’ús de les sendes és compartit. Nosaltres abaixem la velocitat i cedim el pas als vianants”, va assenyalar Carrión.

La IMBA demana que es faça una “gestió activa” dels parcs naturals. “Si es tanca, que es tanque per a tots; fins i tot entenem que si, els caps de setmana, hi ha moltes persones a peu, nosaltres no hi anem. Però quin problema hi ha a usar-les de dilluns a divendres?”, es preguntava.