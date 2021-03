“S’ha acabat Divalterra”. Amb aquestes paraules, el president de la Diputació de València, Toni Gaspar, ha anunciat hui la dissolució, la liquidació i l’extinció de l’empresa pública de les brigades forestals en el marc d’una junta general extraordinària forçada per l’oposició per a abordar l’última crisi interna en la mercantil. L’hereua de l’antiga Imelsa ha estat permanentment en l’ull de l’huracà i continua immersa en diverses causes judicials. Malgrat els intents inicials de l’actual equip de govern de transformar la firma per a convertir-la en un ens de dret públic integrat en la corporació provincial, finalment Gaspar ha optat pel “tancament ordenat i definitiu”, després d’analitzar els informes tècnics corresponents.

La dissolució s’abordarà en una pròxima convocatòria de la junta general i comportarà l’inici, amb urgència, d’un procés que culminarà amb la integració dels 600 brigadistes de Divalterra en el Consorci Provincial de Bombers, tal com recomana l’informe conjunt de la Secretaria i la Intervenció de la Diputació de València. La resta dels serveis minoritaris que presta Divalterra s’integraran en la corporació provincial. D’aquesta manera, Gaspar assegura que es garantirà el treball digne de les quasi 700 persones que operen en la mercantil. Com a primer pas, en la pròxima junta general seran destituïts els membres del Consell d’Administració i es nomenarà els liquidadors de la societat.

La junta extraordinària de hui s’havia convocat a petició dels partits de l’oposició amb l’objectiu d’abordar l’última polèmica sorgida en l’empresa, que va desembocar en el cessament del gerent, després de les irregularitats detectades pel director jurídic en el procés de selecció de la responsable de Recursos Humans. Els intents d’anul·lar el procediment, però, van ser tombats per un consell d’administració rebel als postulats del president, del cap jurídic i del secretari de la Diputació. En la seua intervenció, Gaspar ha manifestat el seu rebuig a la política “frontista i oportunista” i ha dit que Divalterra ha sigut un exponent d’aquest mal que pateix la política “en aquests temps incerts i convulsos”.

Per això, el president de la Diputació ha dit que “ha arribat el moment de passar de les paraules als fets” per a atallar un problema històric que perdura en la corporació “des de fa dècades”. Gaspar ha recordat que els errors comesos en el passat en Imelsa i, posteriorment, en Divalterra van impulsar des d’un principi la voluntat de l’equip de govern de la Diputació de donar estabilitat i viabilitat a l’empresa. El setembre de 2018, després de l’esclat del cas Alqueria, es va posar damunt de la taula la necessitat d’estudiar propostes per a la transformació de Divalterra en una entitat menys independent i més pegada a la corporació provincial. Al mateix temps, es va impulsar una majoria no política de tècnics en el consell d’administració, inclosa una representació dels treballadors de la societat.

Finalment, davant de la disparitat de criteris plantejada per al futur de Divalterra, Gaspar va encarregar un informe conjunt als departaments de Secretaria i d’Intervenció perquè n’analitzara la viabilitat jurídica i tots els efectes en els diferents escenaris plantejats. “El més fàcil seria no fer res, tan habitual en les grans decisions d’aquesta casa, però això s’ha acabat”, ha indicat el president, que ha demanat la col·laboració de tots “en aquest pas històric”.

En la junta general de hui, el portaveu del PP en la Diputació, Vicente Mompó, ha anunciat que posarà en coneixement de la Fiscalia tots els fets i la documentació relativa al procés de contractació de la nova prefectura de Recursos Humans en Divalterra i ha qualificat el gir de Gaspar com un intent desesperat que “no taparà en cap cas les presumptes irregularitats que s’hagen pogut cometre en aquest procés i les responsabilitats que se’n puguen derivar”.

Per la seua banda, la portaveu de Ciutadans (Cs), Rocío Gil, ha demanat que “es respecten tots els drets dels treballadors de Divalterra”. “No n’hi ha prou amb mantindre els seus llocs de treball, cal garantir les seues antiguitats i la resta de drets adquirits dels treballadors”, ha advertit. “El tancament anunciat pel president de la Diputació ens ha sorprés, perquè estàvem treballant en la transformació de l’empresa pública”, ha explicat Gil, que, a més, ha declarat que “si hi ha informes, com ha dit Gaspar, vol dir que ja fa temps que consideraven aquesta possibilitat sense haver informat sobre aquest tema”.

En la mateixa línia, ha defensat que “Cs no s’hi pot pronunciar sense conéixer els informes, que, per descomptat, han de ser tots favorables perquè es puga escometre el tancament”. En tot cas, ha destacat que “Divalterra ha portat molts disgustos a aquesta casa, Taula, Alqueria, Cical… per la mala gestió dels polítics, no pels seus treballadors, que sempre han estat a l’altura”. A més, Gil ha subratllat que “el tancament de l’empresa no evitarà que es depuren responsabilitats en el procés de selecció de la directora de RH, l’última vergonya de Divalterra”. “Cs continuarà treballant, com ja va fer en el cas Alqueria, perquè s’aclarisca si hi ha hagut alguna irregularitat”, ha conclòs la diputada taronja.