La vicealcaldessa de València, Sandra Gómez; la regidora d’Esports, Pilar Bernabé, i el regidor de Turisme, Emiliano García, tots ells del PSOE, es reuniran demà les 13.30 hores amb el president de la Federació de la Comunitat Valenciana per la Pilota Valenciana, Pepe Cataluña, per a abordar una solució que permeta senyalitzar el Chinatown valencià amb dos arcs orientals i fer compatible aquest projecte amb el carrer temàtic dedicat a l’esport autòcton que proposa fer aquesta entitat esportiva. En la reunió es tractarà una proposta que podria acontentar tant l’Ajuntament de València com la catedral de la pilota i la comunitat xinesa.

Bernabé va explicar a Levante-EMV que la idea seria situar un dels dos pòrtics xinesos a l’encreuament del carrer Pelai amb Matemàtic Marzal, mentre que l’altre podria situar-se a Xàtiva amb Convent Jerusalem, tal com proposava el projecte votat i seleccionat en els pressupostos participatius de 2020-21.

Amb aquest emplaçament, afirma Bernabé, “es podria dur a terme la conversió en zona de vianants del tram de Pelai més pròxim al trinquet, la qual cosa permetria jugar a llargues en aquest carrer, a més d’instal·lar la tematització que proposa la Fundació i les estàtues de les figures de la pilota”. Per tant, podria “fer-se compatible” aquesta fusió de cultures, xinesa i valenciana, que convertiria en un reclam turístic la zona.

Aquest assumpte s’ha tractat també en la reunió de coordinació del Govern municipal i la vicealcaldessa li ha traslladat a l’alcalde, Joan Ribó, aquesta possible ubicació per al pòrtic.

La Regidoria de Turisme serà l’encarregada de dur a terme la instal·lació dels dos arcs orientals i Urbanisme haurà d’intervindre-hi per a dur a terme la conversió en zona de vianants d’aquest tram, “que no és una intervenció menor, atés que caldrà adequar i pavimentar el carrer”, va subratllar Bernabé.

El vertader autor

D’altra banda, l’autoria del projecte per a implantar els arcs xinesos a Pelai, que ha sigut seleccionat dins de l’edició d’aquest any de Decidim, ha resultat ser obra de Joan Hornos, un valencià, administratiu de professió, que freqüenta i treballa en aquesta zona. Al principi, l’estudiant Inés Martínez s’havia atribuït l’autoria del que es pot considerar el projecte estrela o, almenys, el més original dels pressupostos participatius de 2020-21. No obstant això, el projecte seleccionat és el d’Hornos, que ha superat totes les fases dins de les inversions aprovades en el districte d’Extramurs. On està l’error? Totes dues persones van plantejar instal·lar aquests arcs al carrer Pelai, però Inés Martínez la va enviar al districte de Ciutat Vella, dins del barri de Convent. Aquesta proposta va quedar descartada en la primera fase i no va reunir els 30 vots necessaris per a continuar avant. En canvi, el projecte que ha reunit els 342 vots i que ha sigut el més votat és el d’Hornos, que és el que es materialitzarà.

Inés Martínez, en declaracions a aquest periòdic, va afirmar: “En primer lloc, vull expressar les meues disculpes a tothom, sobretot a la persona” que va plantejar el projecte guanyador. “Si haguera sabut de l’existència de l’altra proposta —explica— no haguera fet la meua; i, quan va eixir, pensava que era la meua, ja que no vaig imaginar que n’hi hauria dues tan similars en la mateixa edició”. A més, “després de passar 3-4 mesos entre la redacció de la proposta i la resolució, ja no en recordava els detalls”.

Però, finalitza, “en cap moment he volgut actuar amb mala fe, ni perjudicar ningú, simplement ha sigut un error. Al final eren dos projectes amb la mateixa essència. Felicite, per tant, l’altra persona i reitere les meues disculpes”, afig.

Aquesta iniciativa, per cert, podria ampliar-se al polígon de Manises, on es concentra gran part del comerç majorista de la Xina. El president de l’Associació d’Empresaris Xinesos d’Espanya, Chen Hui, va secundar ahir la iniciativa de Pelai i va anunciar un projecte paral·lel en aquesta localitat.