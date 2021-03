Després de patir els dos pitjors mesos de la pandèmia en nombre de contagis i pèrdua de vides humanes, les residències de la Comunitat Valenciana poden respirar per fi tranquil·les en comprovar que la vacunació contra la covid-19 ha fet efecte i els casos positius nous han caigut prop d’un 93 %. Així ho demostren les últimes dades facilitades ahir per la Conselleria de Sanitat, que indiquen que només hi ha contagis —en la majoria de residències es tracta de fets aïllats— en 14 centres de majors. Concretament, onze a la província de València, dos a Castelló i un a Alacant.

Arrere han quedat els pics als quals es va arribar a mitjan gener amb més de 190 residències afectades i una mitjana diària d’entre 30 i 40 residents morts durant dues setmanes negres al febrer —les pitjors xifres de defuncions es van produir en aquelles dates, fruit de l’onada postnadalenca—. Ara, amb tots els centres vacunats, tant els ancians com els treballadors, i la gran majoria d’ells després d’haver superat el termini d’immunització després de rebre la segona dosi, aquest últim cap de setmana s’han comptabilitzat quatre morts, derivades de contagis anteriors a la vacuna.

Des de l’Associació Empresarial de Residències i Serveis a Persones Dependents (Aerte), destaquen que prop del 96 % de les residències de majors de la Comunitat estan lliures de covid-19, la qual cosa suposa un descens del 90 % en un mes i que situa els contagis en xifres similars a les del començament del passat mes d’agost.

Segons les dades de la Conselleria de Sanitat, el passat 18 de febrer hi havia 141 centres amb casos confirmats de coronavirus, mentre que el 18 de març “només en quedaven 14 en aquesta situació”, segons van remarcar fonts de la patronal de les residències. Xifra que es va mantindre ahir i que confirma la tendència a la baixa de tots els indicadors”. No es tenien dades tan positives des del 5 d’agost.

A més, els centres de majors amb vigilància activa de control sanitari han baixat a sis, dels 60 que hi havia fa just un mes, la qual cosa iguala les dades de mitjan octubre. Així, des d’Aerte, confien que d’ací a uns dies podrien tancar-se tots els brots pendents d’evolució, ja que no es detecten casos nous i, amb la vacuna, els contagis queden reduïts a casos aïllats i de baixa gravetat.

Malgrat tot això, la normativa a les residències continua sent especialment estricta i el contacte entre els residents i els seus familiars estan limitats, amb visites a través d’una mampara i sense poder abraçar-se. El sector mantindrà una reunió amb la Conselleria de Sanitat aquest pròxim divendres per a plantejar una sèrie de propostes menys restrictives en el nou protocol sanitari en centres de majors.