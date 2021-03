“Quan tornem a tindre una certa normalitat en les nostres vides, la ciutadania voldrà eixir i visitar llocs. I volem que el nostre patrimoni i els nostres museus estiguen en aquests plans”. Amb aquestes paraules ha resumit, aquest dimecres, la presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud, Eva Sanz, l’objectiu de les accions en matèria de turisme que la institució ha dissenyat aprofitant la parada de la pandèmia. Aquesta nova línia d’actuació està determinada en el pla estratègic que la corporació comarcal va aprovar en 2019.

El primer pas ha sigut la creació de la marca Turisme Horta Sud, que s’ha presentat aquest dimecres, amb una imatge dissenyada per Victoria Calabuig i inspirada en l’horta, com a segell aglutinador de totes les accions que s’hi impulsen. De manera paral·lela, s’ha llançat la campanya “Prop de tu”, acompanyada d’un audiovisual que recorre els 20 municipis des del vessant monumental, gastronòmic, de rutes naturals o de tradicions.

“El concepte de patrimoni ja no és només monumental, sinó que s’ha ampliat a béns immaterials i intangibles, tradicions, festes, música o gastronomia”, valora la presidenta, a més de defensar que la campanya no és només una estratègia de cara a l’exterior, sinó que pretén estimular “el sentit de pertinença” a l’Horta Sud. Per la seua banda, el diputat provincial de Turisme, Jordi Mayor, ha defensat un model de “turisme respectuós amb el territori, l’economia i la gent”, pel qual ja apostaven les institucions però que la pandèmia ha fet més necessari.

En l’audiovisual, es fa valdre la importància d’elements patrimonials com les quatre torres defensives (Picassent, Albal, Silla i Torrent), el castell d’Alaquàs o el convent benedictí de Beniparrell (s. XVIII), l’artesania de la ceràmica de Manises o els ventalls d’Aldaia, els vestigis del patrimoni industrial de la rajoleria de Paiporta o tots els atractius que ofereix el Parc Natural de l’Albufera, al qual pertanyen Catarroja, Massanassa, Alfafar i Silla. La gastronomia de l’allipebre o els arrossos, a més dels embotits de Xirivella, tradicions com la passejà de Quart de Poblet, la Setmana Santa de Torrent o de Benetússer o manifestacions culturals com Mislata Art al Carrer.

20 anys del Museu Comarcal

De manera paral·lela, la Mancomunitat posarà en marxa la iniciativa #20anys20pobles, que pretén celebrar dues dècades del Museu Comarcal Josep Ferrís March i convertir-lo en una eina més de promoció per als municipis de la comarca. Durant una setmana, cada poble tindrà a la seua disposició una sala del museu per a preparar una xicoteta mostra de la seua història, els costums, les festes i el patrimoni artístic o cultural. A més, els dissabtes, el Museu organitzarà una ruta turística i cultural pel municipi en qüestió que corresponga cada setmana.