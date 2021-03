La Policia Local de València està recaptant informació sobre l’expulsió, per part de dos agents, d’un jove de 34 anys amb autisme i una discapacitat intel·lectual del 67 % d’un autobús de l’EMT. Així ho va anunciar ahir el regidor de Protecció Ciutadana a l’Ajuntament de València, Aarón Cano, que va recordar que la família del jove va denunciar els fets davant de la Policia Nacional i que, malgrat això, des del seu departament s’està recaptant tota la informació, “des de tots els angles”, per a conéixer “en profunditat” què és el que va succeir. “És un tema que ens preocupa”, va dir.

“Ho estudiarem tot, per a analitzar què ha passat”, va insistir. “Cal escoltar totes les parts i totes les circumstàncies per a prendre decisions ajustades i que aquests fets no tornen a repetir-se”.

Aquest cas va ser denunciat per la Plataforma de Defensa TEA, que va posar de manifest que es va expulsar el jove de l’autobús perquè les estereotípies i els moviments repetitius que feia i els sons que emetia de manera involuntària molestaven un dels passatgers.

Ahir, el Grup Municipal de Ciutadans va anunciar que presentarà una moció al Ple perquè les forces de seguretat sàpien com tractar aquesta mena de persones.