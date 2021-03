El jutge del cas Taula també ha finalitzat ja la investigació de la peça d que investigava la presumpta manipulació del centre de telefonades o call center de la Diputació de València i ha decidit processar huit persones, entre elles l’expresident de la institució provincial, Alfonso Rus; l’exgerent d’Imelsa, Marcos Benavent; el seu exsogre, Mariano López, i tres empresaris amb els quals presumptament es va falsejar el contracte del servei telefònic.

El magistrat també ha decidit sobreseure la causa respecte a l’exdiputat provincial i exalcalde de Sedaví, Rafael Pérez Martínez, i respecte a l’empresari Salvador Sansano. L’instructor del cas Taula considera, respecte a l’exdiputat Pérez Martínez, que no hi ha “indicis de rellevància que permeten considerar que fora conscient del presumpte pacte defraudatori, ni que actuara amb intenció de perjudicar la imparcialitat de la decisió adjudicatària, ni el patrimoni de l’empresa, per la qual cosa pertoca decretar el sobreseïment provisional d’aquest, tot i que, en la pràctica, fora procliu a sotmetre’s a les instruccions rebudes des de dalt, sense qüestionar-les molt”.

Respecte a Sansano, el sobreseïment es deu a la seua defunció el 23 de gener de 2019, segons va comunicar el seu advocat al jutjat.

El “centre d’atenció multicanal als contribuents” de la Diputació de València es va “externalitzar” en 2012 per mitjà d’un encàrrec de gestió a l’empresa pública Imelsa (Impulso Económico Local, SA). La privatització d’aquest servei, batejat com a call center i adjudicat a l’empresa Servimun el 20 de maig de 2013, es va justificar des de totes les instàncies de la institució provincial, aleshores dirigida per Alfonso Rus, com una manera de millorar el servei d’atenció telefònica tributària als contribuents. El procés per a l’adjudicació, però, va ser presumptament falsejat perquè l’empresa Servimun guanyara el concurs. Tot, per l’amistat que hi havia entre un funcionari de la Diputació de València investigat en aquesta causa i responsable del contracte, Salvador Deusa, i Mariano López, exsogre de Marcos Benavent.