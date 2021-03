Totes les competicions esportives federades, incloses les de futbol base, es reprendran aquest pròxim cap de setmana, llevat que el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut previst per a aquesta vesprada adopte alguna decisió que ho impedisca. Fins ara, només estaven permeses les categories nacionals, prenacionals o aquelles que donen accés a un campionat nacional. Aquestes activitats estaven paralitzades des de finals de l’any passat, just abans de Nadal.

Així s’ha acordat en la reunió que han mantingut aquest matí la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro; el director general d’Esport, Josep Miquel Moya i la subdirectora general d’Epidemiologia, Hermelinda Vanaclocha, amb el president de la Confederació de Federacions Esportives de la Comunitat Valenciana (CONFEDECOM), Salvador Fabregat, i el president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV), Salvador Gomar.

En cas que, finalment, puguen reprendre’s aquestes competicions esportives, seran sempre sense públic, excepte en el cas dels menors, que podran estar acompanyats per una persona adulta. La Conselleria estava pendent que la incidència acumulada no fora superior a 50 casos per cada 100.000 habitants a l’hora d’autoritzar les competicions esportives dels més menuts. De fet, ara, la Comunitat Valenciana té menys de 30 contagis d’incidència acumulada.

Segons ha comunicat la Conselleria de Sanitat, la situació es revisarà de nou després de la finalització de les actuals mesures restrictives vigents fins al 12 d’abril. En els pròxims dies, el departament que dirigeix la consellera Ana Barceló publicarà una resolució sobre aquest tema. L’FFCV ja va anunciar el passat 16 de març que reprendria les seues competicions d’àmbit territorial a partir del divendres 26 de març.