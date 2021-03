Tot està preparat per a la vacunació massiva, excepte les vacunes. Però arribaran. Potser no totes les esperades, potser no en el moment en què es pensava, però arribaran. És la idea amb la qual treballen des de la Conselleria de Sanitat per a les pròximes setmanes.

Abril estava marcat en roig com el mes de la immunització massiva. Es va parlar de 400.000 dosis setmanals que, de moment, no arribaran. No obstant això, en Sanitat ho tenen tot preparat per si arribaren. “Millor estar preparats per a 400.000 i que n’arriben 300.000 i que puguem posar-les que ocórrega a l’inrevés i no tinguem capacitat”, expliquen des del departament que dirigeix Ana Barceló, des del qual s’insisteix que s’adaptaran al que vinga.

El missatge és que està tot preparat per al moment en què siga necessari, perquè, creuen, en algun moment ho serà. Bé a l’abril o al maig. O potser al juny. Reprendre la vacunació de quasi 150.000 docents en quatre dies serà un assaig amb “efecte real” per a mostrar capacitat.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va insistir ahir que espera poder iniciar la vacunació massiva a l’abril “si compleixen les farmacèutiques”. “Tant de bo a l’abril hàgem de reprogramar perquè s’haja complit el compromís que arribaran milers i milers de vacunes”, va afegir.

En aquest sentit, va assegurar que la vacunació dels docents servirà d’“assaig” per a aquesta campanya i que el “gran problema que tenim és que no tenim vacunes suficients”, va alertar.