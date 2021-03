José Luis Jiménez, un dels científics espanyols més prestigiosos actualment, professor a la Universitat de Colorado (Estats Units) i considerat un dels principals experts del món en transmissió per aerosols, ha alertat sobre un “problema” greu que presenten les mascaretes FFP2, ja que podem contagiar-nos de coronavirus fins i tot si les portem posades, a causa d’un mal ús que, lamentablement, està molt generalitzat entre la població.

Mascaretes FFP2: són segures?

Les mascaretes FFP2 són unes de les més valorades i utilitzades per la població a causa de la seua gran eficàcia de filtració del virus. No en va, les seues vendes s’han disparat en els últims dies i fins i tot la utilització d’aquestes mascaretes ja és obligatòria en alguns països europeus com Alemanya. No obstant això, si la mascareta no s’usa de manera correcta, perd quasi per complet (o almenys en un gran percentatge) l’efectivitat contra el coronavirus.

Tal com José Luis Jiménez ha posat de manifest, si les mascaretes FFP2 no s’ajusten correctament a la cara, hi queden buits pels quals penetra l’aire sense filtrar i, per tant, augmenta la possibilitat d’exposició al virus i, amb això, el perill de contagi.

Mascaretes FFP2 i el “problema molt greu” que poden implicar

José Luis Jiménez, que ha titlat de “molt gros” el problema d’ajust de les mascaretes FFP2 “per a la població en general”, ha explicat en el seu perfil en Twitter que, malgrat portar aquesta mena de protecció, si queden xicotets forats o ranures entre la cara i la mascareta, les probabilitats d’entrar en contacte amb el virus es multipliquen. “Un espai del 2 % de l’àrea de les mascaretes FFP2 deixa passar el 50 % de l’aire sense filtrar!”, adverteix l’investigador espanyol en un interessantíssim i didàctic fil de Twitter al qual pots accedir a continuació.

1/ Mascarillas, tapabocas, barbijos - Hilo



Muchas noticias recientes:

- en e.g. Alemania exigen FFP2 ( = N95) en el transporte publico

- el Dr. Fauci recomienda doble mascarilla



Hay mucha confusión. He consultado a los expertos y lo resumo aquí. — Jose-Luis Jimenez (@jljcolorado) 1 de febrero de 2021

Davant d’aquest problema amb les mascaretes, l’investigador espanyol recomana utilitzar el ferro d’ajust sobre el nas per a segellar la mascareta tant com es puga i, fins i tot, afaitar-se la barba, ja que aquesta impedeix un ajust correcte de l’FFP2 sobre la cara. “Cal treballar bastant i ajustar-se el ferro del nas molt bé perquè segelle de veritat”, incideix Jiménez. De fet, adverteix, només uns pocs aconsegueixen ajustar-se i col·locar-se d’una manera eficaç la mascareta FFP2, perquè el material del qual estan fetes, malgrat que és molt bo per a aconseguir una filtració òptima, és pèssim per a proporcionar un ajust correcte.

“Si les mascaretes FFP2 es porten malament, per la seua forma, poden crear mes buits que les de tela bones i, al final, funcionar pitjor”, subratlla José Luis Jiménez, que adverteix que “fan falta campanyes intensives d’educació sobre ajust, també en centres de treball, etc.”.

A més, insisteix que és necessari “recordar que les mascaretes són imperfectes” i que, encara que redueixen contagis, “no els suprimeixen”. Només són “una de les moltes capes de protecció necessàries”, per la qual cosa aconsella seguir rigorosament les recomanacions més conegudes per a control del virus, com la distància social, la higiene i les activitats a l’aire lliure enfront dels espais tancats.