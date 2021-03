Les competicions de futbol base i amateur tornaran aquest cap de setmana a la Comunitat Valenciana. Així ho van acordar la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) i la secretària de Salut Pública de la Generalitat Valenciana en una reunió a la qual va assistir el president del futbol valencià, Salvador Gomar.

A la vesprada va ser confirmat pel Ministeri de Sanitat en la reunió del Consell Interterritorial de Salut, i la resolució es publicarà demà, divendres. Així, doncs, el futbol autonòmic tornaria els dies 27 i 28 de març.

La situació epidemiològica ha millorat a la Comunitat Valenciana en les últimes setmanes, després que en la primera part de març es prengueren mesures per a relaxar les restriccions, sobretot, pel que fa a l’hostaleria. Fins hui, només s’estaven disputant les competicions nacionals i prenacionals i, amb aquesta decisió, que ha de ratificar Sanitat en les pròximes hores, el futbol 8 i 11 a nivell base, tot l’amateur, el futbol sala i el femení tornaran a competir el pròxim cap de setmana. S’havien paralitzat just després de Nadal.

Les competicions esportives seran sempre sense públic, excepte en el cas dels menors, que podran estar acompanyats per una persona adulta. La Conselleria estava pendent que la incidència acumulada no fora superior als 50 casos per cada 100.000 habitants a l’hora d’autoritzar les competicions esportives dels més menuts. De fet, ara, la Comunitat Valenciana té menys de 30 contagis d’incidència acumulada.

Segons va comunicar la Conselleria de Sanitat, la situació es revisarà de nou una vegada finalitzen les actuals mesures restrictives, vigents fins al 12 d’abril. En els pròxims dies, el departament que dirigeix la consellera Ana Barceló publicarà una resolució sobre aquest tema. L’FFCV ja havia anunciat el passat 16 de març que reprendria les seues competicions d’àmbit territorial a partir del divendres 26 de març.