Un jubilat de Tavernes Blanques va resultar ferit de gravetat, dilluns, en un camí d’horta de València, després de ser atacat per cinc gossos. La ràpida intervenció d’un ciclista va evitar que l’atac tinguera conseqüències de més gravetat.

L’home de 65 anys relata a aquest diari que caminava cap a les 13.45 hores pel camí de l’Alqueria el Gran, un vial que uneix Tavernes amb Alboraia i València, per a anar a dinar a casa de la seua sogra, recorregut que fa tots els dies. Tal com explica, en les proximitats d’una de les cases de camp, ja en el terme del Cap i Casal, “vaig veure com s’aproximaven cinc gossos grans. Pensava que passarien de llarg però, quan els tenia a tres o quatre metres, van començar a bordar-me i em van envoltar”, rememora amb angoixa.

Ràpidament, els gossos van començar a envoltar-lo i a mossegar-li les cames. “Tractava de llevar-me’ls de damunt, em movia, però era impossible. Si un s’allunyava, un altre em mossegava i un altre s’abalançava. Eren uns salvatges”, relata.

Per aquest camí d’horta, molt transitat per ciclistes, corredors i gent que ix a caminar, no passava ningú en aquell instant. “Tractava d’evitar caure, perquè aleshores sí que veia que em mataven. Vaig veure la mort de prop”, reconeix.

Per sort per a aquest veí de l’Horta, un xic que passava amb bicicleta va aconseguir amb diverses maniobres i algunes patades que els gossos s’allunyaren. “Va ser el xic el que va telefonar al SAMU que em va portar a l’hospital. Allà em van curar dues vegades. Tinc diverses ferides de consideració, amb esquinços i pèrdua de massa muscular, però sembla que no m’ha tocat nervis i tendons”, admet. Al lloc es van personar agents de la Guàrdia Civil de Tavernes, així com de la Policia Local de València i d’Alboraia, atés que la zona quasi toca els tres termes municipals. L’home va posar la denúncia davant de la Guàrdia Civil de Tavernes, que s’encarrega ara del possible delicte penal, mentre que la Policia Local de València assumeix les possibles infraccions administratives, ja que, segons fonts consultades per aquest diari, els gossos sí que disposaven del xip corresponent, però alguns dels animals tenien la vacuna caducada des de gener.

La notícia ha tingut un gran impacte en les xarxes socials, amb comentaris de veïns de Tavernes que asseguren haver sigut atacats pels mateixos gossos mentre passejaven o anaven amb bici o patinet per aquest camí d’horta. “Aquell mateix dia, tres persones més van ser atacades”, afirma el jubilat, que aquest dijous té una altra visita mèdica per a analitzar l’estat de les ferides. La família de l’home busca ara el xic que el va salvar de l’atac per a poder donar-li les gràcies. “Moltes gràcies, àngel salvador. Ens agradaria conéixer-te. També a les persones que es van quedar amb ell una hora i escaig fins que hi va arribar l’ambulància. Moltes gràcies de cor”, afirma.