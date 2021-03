L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat la concessió d’una ajuda econòmica de fins a 600 euros en total per a totes aquelles dones que hagen patit un cas de violència de gènere. La convocatòria preveu els casos en els quals les víctimes no disposen de recursos econòmics suficients i per a aquelles situacions qualificades, únicament, d’emergència.

Aquest programa d’ajudes de Riba-roja de Túria, aprovat mitjançant una resolució de l’Alcaldia, s’ha dissenyat, principalment, de manera única i puntual per a fer front, de manera immediata, a situacions de risc personal greu, en aquells casos en els quals la víctima de violència de gènere no dispose, de cap manera, dels recursos econòmics suficients.

La resolució municipal estableix els criteris que han de complir aquelles dones que hagen patit alguns dels supòsits previstos i que se centraran en els factors socials, familiars i econòmics de la sol·licitant i de la seua unitat familiar. El criteri econòmic per a concedir aquest tipus d’ajudes tindrà en compte que la persona sol·licitant manque d’una renda disponible superior a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (Iprem) que es fixa, puntualment, a cada moment.

Les bases d’aquestes ajudes preveuen aquells casos en els quals les víctimes de violència necessiten recursos d’allotjament alternatiu, l’import de la despesa derivada del qual formarà part del total de l’ajuda concedida. A més, la concessió d’aquestes ajudes “no superarà el període d’un mes, es pot prorrogar per un altre mes més en casos excepcionals i sempre a criteri de la comissió avaluadora”.