València tindrà el seu propi passeig de la fama dedicat a la pilota valenciana, amb bustos, estàtues i taulells dedicats a les grans figures de l’esport autòcton. L’entorn del trinquet de Pelayo acollirà una ruta tematitzada que inclourà taulells en el terra, en les dues voreres, en els quals les figures de la pilota deixaran impreses les seues mans i el seu nom.

Aquestes són algunes de les novetats que es van coneixent del projecte que impulsa la Federació de Pilota Valenciana de la Comunitat Valenciana i que ha rebut tot el suport de l’Ajuntament de València, en particular de les regidories d’Urbanisme, de Sandra Gómez; d’Esports, de Pilar Bernabé; i de Turisme, d’Emiliano García, que hauran de materialitzar-lo en els pròxims mesos. Segons va comentar el president de l’entitat esportiva, Josep Maria Cataluña a Levante-EMV, després de la reunió amb les autoritats municipals, s’ha arribat a l’acord que Urbanisme i la Fundació es coordinaran per a impulsar aquest passeig de la fama dels pilotaris, que recordarà al que hi ha a Los Angeles, dedicat als actors i actrius de Hollywood.

A més, Cataluña va avançar que es contactarà amb la finca pròxima al trinquet de Pelayo, on va nàixer Antonio Reig Ventura, el Rovellet, per a instal·lar un mural a la façana, en la qual es vol retre homenatge a una de les grans llegendes de l’esport autòcton. Tot aquest entorn tematitzat servirà per a fer valdre el trinquet en aquest tram inicial del carrer Pelai, des de l’encreuament amb el carrer Xàtiva i fins a Matemàtic Marzal. Els responsables d’Urbanisme han d’abordar ara la conversió en zona de vianants parcial del carrer perquè els veïns puguen continuar accedint, amb els seus vehicles, als garatges de la zona. Urbanisme vol que Pelai es caracteritze per ser “un entorn urbà amable” pensat per a ser l’escenari d’aquest xicotet parc temàtic de la pilota. Per tant, el president de la Fundació, Josep Maria Cataluña, i el vicepresident, Joan Alepuz, han avançat a la vicealcaldessa i als regidors Emiliano García i Pilar Bernabé el projecte cultural que té la Fundació per al recinte esportiu de 1868 i que inclou activitats sobre l’esport autòcton com la presentació de llibres, una exposició permanent i la projecció d’un audiovisual.

D’altra banda, la Fundació ha mostrat el seu desig d’“unir les cultures xinesa i valenciana” i fer compatible el passeig de la fama dels pilotaris amb els arcs xinesos per a donar visibilitat al Chinatown valencià. De moment, és segur que el pòrtic que anava a l’entrada de Pelai haurà de situar-se a Matemàtic Marzal o potser en un altre carrer adjacent.