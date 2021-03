La Comunitat Valenciana ha notificat 190 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o test d’antígens des de l’última actualització, la qual cosa fa situar la xifra total de positius en 384.879 persones. Per províncies, la distribució de positius nous és la següent: 22 a Castelló (39.325 en total), 57 a Alacant (144.765 en total) i 111 a la província de València (200.787). A més, encara hi ha 2 casos sense assignar.

Des de l’última actualització s’han registrat 228 altes a pacients amb coronavirus. D’aquesta manera, ja hi ha 385.997 persones a la Comunitat Valenciana que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la manera següent: 39.761 a Castelló, 144.668 a Alacant i 201.512 a València; a més, n’hi ha 56 no assignades.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 450 persones ingressades: 30 a la província de Castelló, amb 4 pacients en UCI; 205 a la província d’Alacant, 48 d’ells a l’UCI; i 215 a la província de València, 48 d’ells en UCI.

A més, s’han registrat 10 defuncions per coronavirus des de l’última actualització, per la qual cosa el total de defuncions des de l’inici de la pandèmia és de 7.117 persones: 778 a la província de Castelló, 2.701 a la d’Alacant i 3.638 a la de València.

D’acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 3.230 casos actius, la qual cosa suposa un 0,81 % del total de positius.

En residències, s’han registrat zero contagis (ni residents ni treballadors) i zero defuncions.